Chi è nato oggi 15 luglio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi che compiono gli anni oggi 15 luglio troviamo Laura Chiatti, nata in provincia di Perugia nel 1982 e interprete di tanti film e fiction come Carabinieri, Incantesimo 7, L’amico di famiglia, Ho voglia di te, Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, Baarìa, Io, loro e Lara, Braccialetti rossi e 1993.

Laura Chiatti dal 2019 è testimonial del profumo Forever di Laura Biagiotti. Photo courtesy Laura Biagiotti press office

Spegne le candeline oggi anche Diane Kruger, nata in Germania nel 1976 e vincitrice del Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes del 2017 per la sua interpretazione in Oltre la notte. Tra gli altri ruoli che ha interpretato, ricordiamo quelli di Elena in Troy, della dottoressa Abigail Chase in Il mistero dei Templari, di Bridget von Hammersmark in Bastardi senza gloria e di Gina in Unknown.

Facciamo gli auguri oggi anche a Forest Whitaker, nato in Texas nel 1961 e vincitore di importantissimi riconoscimenti cinematografici come il Premio Oscar, il Prix d’interprétation masculine a Cannes, il BAFTA Award, il Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award. Tra i suoi film di maggior successo ricordiamo Bird, Good Morning, Vietnam, La moglie del soldato, Platoon, Ghost Dog – Il codice del samurai, The Great Debaters, The Butler, Arrival, Panic Room, Rogue One: A Star Wars Story, Black Panther e L’ultimo re di Scozia.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com