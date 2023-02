New York Fashion Week Autunno/Inverno 2023/2024: moda e stile dalla Grande Mela

Il lungo viaggio dedicato alle nuove collezioni autunno/inverno è iniziato e – come da tradizione consolidata – è partito da New York. Dal 10 al 15 febbraio, la Grande Mela ha accolto sfilate, presentazioni ed eventi, portando in passerella stilisti di fama internazionale, emergenti e stelle nascenti.

Dal calendario ufficiale mancavano alcuni nomi di peso (Tom Ford ha scelto l’opzione digital, mentre Marc Jacobs e Christian Siriano hanno anticipato i loro show al 3 e al 9 febbraio), ma la New York Fashion Week Autunno/Inverno 2023/2024 ha colmato i “vuoti” con un parterre di oltre 70 brand.

“Special guest” immancabile Chiara Boni, che ha presentato la nuova collezione La Petite Robe il 12 febbraio.

Chiara Boni La Petite Robe

È Helmut Newton – o per meglio dire, la sua arte – l’ispirazione della collezione Autunno/Inverno 2023/2024 di La Petite Robe. Le donne di Chiara Boni indossano creazioni dalle “silhouette impeccabili”, declinate in una palette di colori concisa, all’interno della quale il grande protagonista è il nero.

Preziose velette “per un tocco di mistero” e grandi occhiali sono gli accessori cult della proposta per la prossima stagione, portata in passerella – come sempre – con lo styling di Simone Guidarelli.

Un look della collezione Chiara Boni La Petite Robe AI 2023/2024. Photo courtesy: Clara Garcovich Events & PR

Rodarte

Rodarte immagina le donne AI 2023/2024 come delle fate. Ma trattandosi delle sorelle Mulleavy, è ovvio che non siano le creature magiche che tutti conoscono. Kate e Laura hanno portato in passerella delle “fate goth”, sensuali e malinconiche, giocose e fantastiche, nere e accese da un’esplosione di colori.

Le due sorelle hanno chiesto alla madre di realizzare una rappresentazione grafica del motivo dominante della loro collezione – la signora ha già disegnato i funghi della proposta per la Primavera/Estate 2022 – e hanno allestito lo show nella cornice di un banchetto magico e decadente.

Proenza Schouler

La proposta Autunno/Inverno 2023/2024 di Proenza Schouler è un omaggio al passato, con uno sguardo rivolto al futuro e solide radici nel presente e nel quotidiano. Ma è anche una dichiarazione di stile da parte di Jack McCollough e Lazaro Hernandez, che hanno spiegato di avere realizzato le loro creazioni pensando agli amici e ai clienti che li accompagnano da molti anni:

Questa è la nostra collezione più personale. È meno incentrata su un tema e focalizzata sulle donne reali che fanno parte delle nostre vite: cosa vogliono?

Tra questi ultimi c’è Chloe Sevigny, che ha aperto la sfilata indossando un elegante completo dal taglio essenziale ed elegante.

AREA

La collezione AI 2023/2024 di AREA si intitola Fantastic Fruits e il nome non è solo evocativo. Il direttore creativo Piotrek Panszczyk – co-fodatore del brand insieme a Beckett Fogg, che ricopre il ruolo di CEO – ha realizzato una serie di straordinarie creazioni couture fatte e ornate di banane, angurie, uva e altra frutta.

Il pezzo più straordinario e simbolo della proposta per la nuova stagione è – fuor di dubbio – l’abito composto da strati di frutta tropicale che danno forma a una incredibile, coloratissima e golosa piramide.

Carolina Herrera

È un inno a una eleganza piena di energia e voglia di vivere la collezione Autunno/Inverno 2023/2024 di Carolina Herrera. Non c’è esagerazione nelle creazioni di Wes Gordon, neppure colori sgargianti o elementi e dettagli bizzarri o inusuali, ma un lusso consapevole e giocoso:

Questa casa di moda esiste da tanto tempo e continuerà a esistere a lungo perché promette alle donne che la scelgono cose che le fanno sentire belle e felici.

Ed è così, tanto negli abiti più innovativi, che in quelli che attingono all’heritage della maison, tra grandi righe, motivi floreali, forme quasi “vittoriane” e linee semplici ed essenziali.

COACH

Pelle recycled, upcycled e “love-worn” (che si può tradurre come “consumata dall’amore”, nel senso di usata allo sfinimento perché imprescindibile), denim (finto) usato, morbida lana, elegante chiffon di seta, caldo e avvolgente shearling.

COACH porta in passerella la tradizione consolidata e l’impegno costante nella ricerca e nell’innovazione nel senso della sostenibilità per una collezione AI 2023/2024 che parla a una nuova (potenziale) platea di clienti e allo stesso tempo coccola quelli di lunga data.

Tory Burch

C’è una parola che vine subito in mente guardando le creazioni per la stagione Autunno/Inverno 2023/2024 di Tory Burch: “rassicurante”. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che la collezione ha come obiettivo dichiarato quello di esortare le donne a non avere paura del giudizio degli altri e ad amare sé stesse, abbracciando le proprie imperfezioni.

La stilista ha “smontato” non solo metaforicamente ma anche letteralmente capi e accessori iconici dell’abbigliamento femminile della maison e li ha ripuliti, alleggeriti e ricombinati per creare una serie di look eleganti e contemporanei.

Cynthia Rowley

Niente passerella per Cynthia Rowley, ma un travolgente spettacolo di stand-up comedy, The Great Escape. La stilista ha scelto una formula del tutto inedita per presentare la collezione AI 2023/2024, facendo indossare alcune creazioni della proposta per la prossima stagione ad alcune artiste e donne straordinarie.

Nikki Glaser, Rachel Feinstein, Arden Myrin, Rosebud Baker, Claudia Oshry, Ego Nwodim e Michelle Buteau si sono susseguite sul palco della Sony Hall coinvolgendo il pubblico in uno show che ha voluto essere un invito alla leggerezza e a prendere le cose (e sé stessi) un po’ meno sul serio.

