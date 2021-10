Chi è nato oggi 15 ottobre: i compleanni glamour

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi nati oggi e a quali VIP dobbiamo fare gli auguri di compleanno il 15 ottobre. Cominciamo con il rapper Federico Leonardo Lucia, ovvero Fedez. L’altra metà dei Ferragnez è nato a Milano nel 1989 e ha esordito nel mondo musicale nel 2007 pubblicando un EP per poi, nel 2011, incidere sia il suo primo che il secondo disco, ovvero Penisola che non c’è e Il mio primo disco da venduto. Nel 2013 inizia la sua collaborazione con J-Ax e insieme fondano l’etichetta discografica Newtopia, mentre è del 2014 la sua partecipazione come giudice a X Factor. Per quanto riguarda la vita privata, Fedez ha sposato nel 2018 l’influencer Chiara Ferragni.

Auguri a un’altra celebritie nata oggi, la duchessa di York Sarah Ferguson, ex moglie del terzogenito della regina Elisabetta. Dalla coppia reale sono nate le figlie Beatrice ed Eugenia, ma la coppia si è separata nel 1992, pochi mesi di prima della rottura tra Carlo e Diana. La crisi matrimoniale è stata probabilmente accelerata dalla stampa scandalistica che ridicolizzava la duchessa paragonandola alla cognata e, anche, dalla pubblicazione di fotografie che la ritraevano insieme ad altri uomini. Dopo il divorzio Fergie ha pubblicato un’autobiografia e, dal 1997 al 2008, è stata testimonial dell’azienda di prodotti dimagranti Weight Watchers International.

