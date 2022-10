Chi è nato oggi 16 ottobre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati il 16 ottobre non possiamo non ricordare il più glamour, il più dandy, ma anche il più pungente e spiritoso, degli scrittori: Oscar Wilde. Nato a Dublino in questo giorno nel 1854 e morto a Parigi il 30 novembre del 1900, è considerato dai critici autore di veri e propri capolavori, soprattutto per quanto riguarda i testi teatrali. Oltre che per le sue opere letterarie, Wilde è noto anche per gli aforismi affilatissimi citati ancora oggi, molti però forse non sono a conoscenza dell’avvenimento più tragico della sua vita, ovvero della condanna a due anni di lavori forzati per la sua omosessualità.

Cambiando completamente ambiente, oggi festeggia il compleanno il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Nato a Monaco nel 1997, Leclerc è il primo monegasco ad aver vinto un Gran Premio di Formula 1, e anche il più giovane a essersi classificato primo al volante di una delle rosse di Maranello. Charles ha cominciato a correre nel 1997 con i kart, passando nel 2014 alle monoposto gareggiando nella Formula Renault 2.0. Dopo essere passato per la Formula 3, per la GP3 Series e per la Formula 2, è finalmente approdato in Formula 1 prima con l’Alfa Romeo-Sauber e poi con le Ferrari.

Facciamo gli auguri oggi anche a Angela Lansbury, la Jessica Fletcher del longevo telefilm La signora in giallo ma anche tre volte candidata al Premio Oscar e vincitrice di sei Golden Globe. Nata a Londra nel 1925, ha diviso la sua carriera tra cinema, televisione e teatro recitando in film come Angoscia, Il ritratto di Dorian Gray, Va’ e uccidi e Pomi d’ottone e manici di scopa.

Un altro personaggio famoso nato oggi 16 ottobre è Tim Robbins, nato in California nel 1958 e vincitore del Premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 2004 per Mystic River. Tra i tanti film in cui ha recitato ricordiamo Le ali della libertà, I protagonisti, America oggi, Top Gun, Bull Durham – Un gioco a tre mani, Erik il Vikingo, Genio per amore, Niente da perdere, Lanterna Verde e Bob Roberts.

