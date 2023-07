Profumi talcati: le migliori fragranze

Profumi talcati che sanno di passato e nostalgia

C’è chi li trova soffocanti e chi ne è irresistibilmente attratto: i profumi talcati (i famosi poudré, da non confondere con i chypre) o si amano o si odiano e ciò accade per via per quell’aria irrimediabilmente nostalgica che si portano appresso. Nelle loro varie declinazioni i profumi talcati possono evocare l’immagine della toilette della mamma o addirittura della nonna tra soffici piumini di cipria, ricordano epoche passate tra fili di perle e vestaglie di seta oppure ci ricordano quel buon odore di pulito e del bagnetto appena fatto dei bimbi. In ogni caso il fil rouge ci riporta inequivocabilmente a un tempo che è stato e ora non è più, cullandoci in quel vago senso di nostalgia dato da ciò che è perduto e che temiamo di non recuperare mai più.

Scopriamo insieme le migliori fragranze dei profumi talcati. Le note olfattive da ricercare? Eliotropio, opoponax, muschio di quercia, iris, rosa, fava tonka…

Chanel n°19

Il talcato per eccellenza: chic, elegante, raffinato. Perfettamente bilanciato tra note verdi e fiori bianchi, con un cuore di rosa e iris. Nel 2011 è stata lanciata la versione Poudré, più rotonda: l’iris è ancora la nota dominante ed è stata aggiunta morbidezza con la fava tonka.

Angel Schlesser Instinctive Marine

Un dualismo tra passione e sentimento, una creazione che Amandine Marie ha pensato come un momento d’introspezione davanti al mare. Dominano gli accordi marini e la dolcezza della lavanda, con un fondo di fava tonka.

Lorenzo Villoresi Teint de Neige

Per molti questo è il vero profumo di talco, inebriante e – a volte – intossicante. Se amate cospargervi in una nuvola intensa e persistente di talco, questa è la fragranza che fa per voi.

The Library of Fragrance Baby Powder

È finalmente arrivata anche in Italia The Library of Frangrance, una biblioteca composta da 300 note olfattive. Baby Powder è tra i best seller assoluti del marchio perché ricrea proprio quell’odore del talco dopo il bagnetto che riporta alla nostra infanzia

Sephora Collection Do Not Drink Iris+Caffè

Una fragranza che alla delicatezza dell’iris accosta il carattere del caffè del Salvador. Un concentrato floreale insolito confezionato in un packaging interamente sostenibile.

Acqua di Parma Iris Nobile

L’iris, con le sue note polverose, è uno degli accordi principali che caratterizzano un profumo talcato. Qui si accompagna a un delicato bouquet fiorito.

Bulgari Rose Essentielle

Rose Essentielle riesce a ricreare quella sensazione di immergersi in una nuvola di cipia. Estremamente femminile e delicato, in cui la rosa prende delle sfumature polverose fino ad andare a sfumare in un fondo di muschio.

Bulgari Petits & Mamans

Un’acqua profumata leggera, pensata per essere portata anche dai bambini. Il profumo di talco leggero ricorda, anche in questo caso, quel buon odore di pulito dopo il bagnetto. Le note talcate si fanno ancora più morbide e rotonde grazie a un fondo vanigliato.

Frederic Malle Lipstick Rose

Ricordate il profumo del rossetto della mamma? Questa fragranza di Frederic Malle è riuscita a catturare proprio quel richiamo nostalgico, così tanto vecchia Hollywood. Le note muschiate si amalgamano alla rosa e alla violetta, con un tocco di vaniglia.

Frederic Malle Iris Poudré

Un altro talcato nella famiglia di Frederic Malle, in cui questa volta a regnare è l’iris. Una fraganza morbida ed elegante, dove l’iris si accompagna alla fava tonka, al muschio e alla vaniglia.

