Chi è nato oggi 15 febbraio: i compleanni glamour

Buon San Faustino a tutti i single e, ovviamente, tanti auguri di buon compleanno ai nati di oggi, famosi e non. Tra chi spegne le candeline il 15 febbraio, per esempio, c’è Marisa Berenson, nipote di Elsa Schiaparelli e super modella nata a New York nel 1947. Lanciata nel mondo della moda da Diana Vreeland che la vuole in copertina su Vogue nel 1970, dalle passerelle “si trasferì” sul grande schermo venendo diretta da importantissimi registi come Luchino Visconti in Morte a Venezia, Bob Fosse in Cabaret e Stanley Kubrick in Barry Lyndon.

Tra i nati di oggi troviamo anche l’attrice brasiliana Florinda Bolkan, nata nel 1941 e scoperta da Visconti che, dopo averla conosciuta a Ischia, la vuole tra gli interpreti di La caduta degli dei. Nella sua lunga e fortunata carriera, Bolkan ha recitato in oltre 40 film, vincendo due volte il David di Donatello per Anonimo veneziano e Cari genitori, e apparendo spesso anche in televisione, per esempio nella fiction Rai La piovra.

Festeggia oggi il compleanno anche Jane Seymour, attrice nata a Londra nel 1951 che noi in Italia conosciamo soprattutto per aver interpretato Michaela Quinn nella serie televisiva La signora del West ma che è stata anche la Bond Girl Solitaire in Agente 007 – Vivi e lascia morire oltre ad aver recitato in tanti film e miniserie come Capitani e Re, Ricordi di guerra, Ovunque nel tempo, La primula rossa, La rivoluzione francese, 2 single a nozze – Wedding Crashers, Little Italy – Pizza, amore e fantasia e Nonno questa volta è guerra.

Tra i VIP e i personaggi famosi che avrebbero ricevuto gli auguri in questo giorno troviamo Totò, che in realtà si chiamava Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, nato a Napoli nel 1898 e morto a Roma il 15 aprile 1967. Nella sua lunghissima carriera ha recitato sia a teatro che al cinema partecipando a 97 film quasi sempre nel ruolo del protagonista e vincendo due volte il premio come miglior attore protagonista ai Nastri d’argento e una volta il Globo d’oro per le sue interpretazioni in Guardie e ladri di Mario Monicelli e Steno e Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini.

