Chi è nato oggi 14 febbraio: i compleanni glamour

Buon San Valentino a tutti e tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi 14 febbraio. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline oggi c’è Daria Bignardi, nata a Ferrara nel 1961. In attività dagli anni Ottanta, ha esordito in televisione nel 1991 nella trasmissione condotta da Gad Lerner Milano, Italia, per poi passare a Mediaset qualche anno dopo e guidare diverse trasmissioni come Tempi moderni e la prima edizione italiana del Grande Fratello. In seguito ha condotto Le invasioni barbariche su La7, ha diretto il magazine Donna, ha collaborato con Vanity Fair, ha pubblicato 7 romanzi e, dal febbraio del 2016 al luglio del 2017 è stata direttrice di Rai 3.

Tanti auguri anche a due attori, entrambi britannici: Simon Pegg, classe 1970, e Freddie Highmore, nato a Londra nel 1992. Pegg, dopo aver acquisito notorietà con La trilogia del cornetto e con Paul, ha recitato nel ruolo di Benji Dunn in quattro film della saga di Mission: Impossible e in quello di Montgomery Scott in Star Trek, Into Darkness e Star Trek Beyond. Highmore, dopo essere diventato famoso da bambino vestendo i panni di Peter Llewelyn Davis in Neverland e di Charlie Bucket in La fabbrica di cioccolato, è stato Norman Bates in Bates Motel e Shaun Murphy in The Good Doctor, ottenendo una candidatura ai Golden Globe per quest’ultimo personaggio.

Tra i nati di oggi festeggia anche Valerio Mastandrea, nato a Roma nel 1972 e candidato dieci volte al David di Donatello vincendolo quattro volte per La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore. Altre sue interpretazioni da ricordare sono quelle nei film In barca a vela contromano, L’odore della notte, N – Io e Napoleone, Tutta la vita davanti, Un giorno perfetto, Romanzo di una strage e Perfetti sconosciuti.

