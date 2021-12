Chi è nato oggi 15 dicembre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 15 dicembre? Tra i nati oggi troviamo Adam Brody, attore nato a San Diego nel 1979 e famoso soprattutto per il personaggio di Seth Cohen interpretato nel teen drama The O.C. Oltre che in televisione, Brody ha recitato anche al cinema apparendo in film come Mr. & Mrs. Smith, Thank You for Smoking e Jennifer’s Body. Dal 2003 al 2006 è stato fidanzato con Rachel Bilson, la Summer Roberts della serie televisiva che ha dato la notorietà a entrambi. Oggi è sposato con un’altra attrice protagonista di uno dei telefilm più amati dei primi anni Duemila, la Blair Waldorf di Gossip Girl Leighton Meester.

Festeggia il compleanno oggi anche Don Johnson, attore statunitense anche lui, nato in Missouri nel 1949. Dopo un’adolescenza passata entrando e uscendo dal riformatorio, si dedica alla recitazione diventando un sex symbol quando viene ingaggiato per il ruolo del detective Sonny Crockett nel telefilm Miami Vice. Nei primi anni Novanta recita molto anche al cinema in film come The Hot Spot – Il posto caldo, La strada per il paradiso, Nata ieri, Harley Davidson & Marlboro Man e Per legittima accusa, fino al 1994, quando si troverà ad attraversare una crisi personale. Dopo una relazione con Pamela Des Barres, una delle groupie iconiche degli anni Sessanta e Settanta, Johnson ha sposato due volte la collega Melanie Griffith e da lei ha avuto la figlia Dakota, protagonista della trilogia Cinquanta sfumature.

È nata oggi a Milwaukee nel 1990 Rachel Brosnahan, interprete del ruolo di Miriam “Midge” Maisel nella serie Amazon Prime La fantastica signora Maisel. Oltre a questo personaggio ha recitato anche in House of Cards – Gli intrighi del potere e Manhattan e nei film Il mai nato, Beautiful Creatures – La sedicesima luna, Segreti di famiglia, L’ultima tempesta e Boston – Caccia all’uomo.

