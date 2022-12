Cosa significa sognare i fantasmi

Sognare i fantasmi è una scena onirica molto frequente, in quanto rappresenta le insicurezze e le paure di una persona. Nelle culture più comuni e antiche da quelle orientali, greche e romane, il fantasma per non ha mai simboleggiato la paura.

In molti racconti che sono strati tramandati i fantasmi vengono associati a spiriti cattivi, i quali non sono soddisfatti e infelici della loro morte. Nelle storie per i bambini invece il fantasma è quasi sempre una figura positiva che tenta di risolvere i problemi che aveva in vita per poter andare avanti.

Molto spesso quando viene fatto questo sogno appare sempre una persona che nella realtà è morta davvero. Come per tutti i sogni esiste l’interpretazione e in base al contesto o a un luogo può cambiare il significato.

Perché sogniamo i fantasmi

In generale, quando si sognano i fantasmi vuol dire che si sta vivendo un periodo di angoscia e di paura e talmente si è sensibili che questa viene proiettata dall’inconscio. Di solito, quando si pensa a un fantasma si pensa ad un essere trasparente quasi come un spirito anche se delle volte la mente gioca dei brutti scherzi.

Infatti, non è detto che il fantasma si materializzi in questo modo, ma anche facendo vedere una persona morta in carne e ossa.

Sognare un fantasma che parla

Se si sognasse un fantasma che parla significa che ha bisogno di comunicare con la sognatrice o il sognatore. Per questo motivo il modo migliore è sentire bene le sue parole e cercare di fare quello che ha detto può anche aiutare a risolvere dei problemi che si hanno in questo periodo.

Sognare un fantasma che chiama

Quando di sogna un fantasma che chiama la persona che effettua il sogno vuol dire che quest’ ultima si sente in colpa per qualcosa nei confronti di qualcuno. Questa persona, la maggior parte delle volte è la persona scomparsa, ma non è detto che sia così quindi bisogna fare luce e guardare dentro di sé.

Sognare un fantasma bianco

Se si sognasse un fantasma bianco o comunque trasparente, insomma non in carne ed ossa, significa che è in arrivo una grande ricchezza. Questa ricchezza non si consiste solo a bene materiali ma anche ad una nuova amicizia che sta nascendo.

Sognare un fantasma nero

Quando si sogna un fantasma nero vuol dire che si avrà un periodo non molto bello. Infatti, si avranno delle gravi ristrettezze economiche che dureranno per lungo periodo. Il modo migliore è stringere denti e tenere duro poiché prima o poi tutto passa.

Sognare molti fantasmi

Se si sognassero molti fantasmi significa che si sta vivendo o si vivrà nella disperazione. Molto probabilmente a causa di un lutto che si ha avuto, il modo migliore è far scorrere le lancette perché il modo migliore per alleviare le proprie sofferenze è sicuramente il tempo.

Sognare il proprio fantasma

Quando di sogna il proprio fantasma vuol dire che la sognatrice o il sognatore a livello sia fisico che mentale è molto debole. Infatti, vivendo in un periodo pieno di problemi si sente stanco, spossato avendo paura del domani.

