Chi è nato oggi 16 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i personaggi famosi nati il 16 dicembre. Compie oggi gli anni Krysten Ritter, attrice e modella statunitense nata in Pennsylvania nel 1981. Gli amanti delle serie televisive sicuramente avranno ben presente il suo viso, Ritter infatti è stata la protagonista di Jessica Jones e The Defenders, Jane Margolis in Breaking Bad e Chloe in Non fidarti della str**** dell’interno 23, ma è stata personaggio ricorrente anche in telefilm come Veronica Mars e Una mamma per amica e ha recitato anche in molti film tra cui ricordiamo 27 notti in bianco, I Love Shopping e Big Eyes.

Fra i nati oggi anche l’attrice Margot Sikabonyi, nata a Roma nel 1982 e che probabilmente in molti ricorderanno per aver interpretato il ruolo di Maria Martini nella serie televisiva della Rai Un medico in famiglia. Dopo essersi dedicata anche al cinema e al teatro, Sikabonyi ha preferito ritirarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua passione per lo yoga e alla professione di health coach.

I nostri più sinceri auguri vanno anche a Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, nato a Roma nel 1991 e interprete di film come La profezia dell’armadillo e Freaks Out e serie televisive come Speravo de morì prima; a Benjamin Bratt, nato a San Francisco nel 1963 e presente al cinema in Demolition Man, Sotto il segno del pericolo, The River Wild – Il fiume della paura, Miss Detective, Traffic, Catwoman e Trucker e in televisione in Law & Order – I due volti della giustizia, Private Practice, 24: Live Another Day e Star; a Liv Ullmann, attrice nata in Norvegia nel 1938 e protagonista di tante opere girate da Ingmar Bergman come L’immagine allo specchio che le ha fatto guadagnare la candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista nel 1977.

