Chi è nato oggi 15 aprile: i compleanni glamour

Tutte donne e tutte attrici le nostre festeggiate nate il 15 aprile. Tra i personaggi famosi che compiono gli anni oggi, infatti, troviamo Claudia Cardinale, nata a Tunisi nel 1938 e considerata dalla stampa internazionale una delle donne più belle del cinema degli anni Cinquanta. Tra i film che hanno contribuito a darle notorietà ricordiamo I soliti ignoti, Il Gattopardo, 8½, Il bell’Antonio, La ragazza con la valigia, La ragazza di Bube, C’era una volta il West, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, Nell’anno del Signore e Il giorno della civetta.

Spegne le candeline oggi anche Carolina Crescentini, nata a Roma nel 1980 e candidata al David di Donatello come miglior non protagonista per Parlami d’amore oltre che interprete di film come H2Odio, Notte prima degli esami – Oggi, Cemento armato, I demoni di San Pietroburgo, Due partite, Generazione 1000 euro e Oggi sposi, oltre che della sitcom Boris nel ruolo di Corinna Negri, rivestito anche in Boris – Il film.

Tra i nati di oggi anche Emma Thompson, nata a Londra nel 1959 e vincitrice di due Oscar, uno come miglior attrice e uno come sceneggatrice, due Golden Globe, due BAFTA e un Emmy. Tra i film che l’hanno vista sul set, vale la pena menzionare Nel nome del padre, Casa Howard, Quel che resta del giorno, Ragione e sentimento, Molto rumore per nulla, Saving Mr. Banks, Love Actually, Enrico V, L’altro delitto, Gli amici di Peter, I colori della vittoria, La forza della mente, Vero come la finzione, Oggi è già domani, An Education, Men in Black 3, Men in Black: International, La bella e la bestia, E poi c’è Katherine, Cruella e Tata Matilda oltre alle miniserie Angels in America e Years and Years.

Tanti auguri infine a Emma Watson, nata a Parigi nel 1990 e diventata famosissima grazie al personaggio di Hermione Granger interpretato nei film della saga di Harry Potter. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo Marilyn, Noi siamo infinito, Bling Ring, Noah, La bella e la bestia e Piccole donne.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com