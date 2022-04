Chi è nato oggi 13 aprile: i compleanni glamour

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi nati oggi e a quali VIP dobbiamo fare gli auguri di compleanno il 13 aprile. Cominciamo da Valentina Cervi, figlia e nipote d’arte, nata a Roma nel 1974. Dopo aver esordito in televisione nel 1986 con Portami la luna e al cinema due anni dopo recitando in Mignon è partita, inizia a farsi notare nel 1996 partecipando al film Ritratto di signora. Il suo primo ruolo da protagonista è quello di Artemisia Gentileschi nel film Artemisia – Passione estrema, ma negli anni ha recitato anche in La via degli angeli, L’anima gemella, Provincia meccanica e Miracolo a Sant’Anna.

Spegne le candeline oggi anche lo stilista e personaggio televisivo Guillermo Mariotto, nato a Caracas nel 1966. Dopo aver debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissimo come scenografo teatrale, dal 1988 guida la Maison Gattinoni, affiancando al lavoro di designer le apparizioni in tv come giurato di Ballando con le stelle, Notti sul ghiaccio e, nel 2007, nel 2009 e nel 2010, di Miss Italia.

Tra i nati di oggi anche Ron Perlman, nato a New York nel 1950 e interprete di personaggi come Amoukar in La guerra del fuoco, Salvatore in Il nome della rosa, One in La città perduta, Ron Johner in Alien – La clonazione, il protagonista in Hellboy e Hellboy: The Golden Army, Nino in Drive, Vincent ne La bella e la bestia e Clarence “Clay” Morrow in Sons of Anarchy. Tra i tanti altri film in cui ha recitato anche Cronos, Blade II, Pacific Rim e La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

Tra i personaggi famosi nati oggi 13 aprile Allison Williams, nata in Connecticut nel 1988 e nota soprattutto per i ruoli di Charlotte in The Perfection, Marnie Michaels in Girls, Rose Armitage in Scappa – Get Out e Kit Snicket in Una serie di sfortunati eventi.

