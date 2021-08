Chi è nato oggi 14 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai personaggi famosi che spengono le candeline il 14 agosto. Sono nati oggi, infatti, moltissimi VIP, con una netta prevalenza per coloro che si sono dedicati al cinema. Cominciamo con Emmanuelle Béart, nata in Francia nel 1963 e vincitrice di un Premio César oltre che moltissimi altri riconoscimenti. Tra le sue tante interpretazioni ricordiamo quelle nei film Manon delle sorgenti, La bella scontrosa, Un cuore in inverno, Nelly e Mr. Arnaud, Mission: Impossible, Nathalie…, 8 donne e un mistero, Vinyan, Una donna francese e Il tempo ritrovato.

Compie gli anni oggi anche Halle Berry, nata in Ohio nel 1966 e vincitrice di un Oscar per Monster’s Ball – L’ombra della vita. Tra le sue interpretazioni più note possiamo nominare quelle nei film X-Men, X-Men 2, X-Men – Conflitto finale, X-Men – Giorni di un futuro passato, Il principe delle donne, I Flintstones, Bulworth – Il senatore, La morte può attendere, Gothika, Cloud Atlas, The Call, Kingsman – Il cerchio d’oro e John Wick 3 – Parabellum.

Festeggia oggi anche Raoul Bova, nato a Roma nel 1971 e protagonista di film come Palermo Milano solo andata, La nostra vita, Sbirri, Nessuno mi può giudicare, Buongiorno papà e Io, l’altro.

Tra chi è nato oggi c’è anche Mila Kunis, nata in Ucraina nel 1983 e candidata al Golden Globe come miglior attrice non protagonista nel 2011 per il ruolo di Lily ne Il cigno nero. Tra gli altri film in cui ha recitato citiamo Amici di letto, Ted, Il grande e potente Oz, Jupiter – Il destino dell’universo, Non mi scaricare, Max Payne, Codice Genesi, Bad Moms – Mamme molto cattive e Bad Moms 2: Mamme molto più cattive.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com