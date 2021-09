Chi è nato oggi 14 settembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati il 14 settembre! È nato oggi nel 1937 Renzo Piano, architetto genovese tra i più noti a livello internazionale e vero testimone dell’italianità nel mondo grazie agli edifici progettati da lui e presenti in tutte le capitali più importanti. Nel 1994 ha ricevuto la Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, nel 2006 è diventato il primo italiano inserito dal settimanale Time nell’elenco delle cento personalità più influenti e nel 2013 l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’ha nominato senatore a vita.

Auguri di compleanno anche a Bong Joon-ho, il regista sudcoreano nato nel 1969 che con il suo ultimo film Parasite ha fatto incetta di tutti i premi più importanti e diventando il primo film non anglofono a vincere l’Oscar per il miglior film. Laureato in sociologia, Bong è appassionato di cinema fin dall’adolescenza e si impone all’attenzione della critica internazionale grazie a Memories of Murder, un mystery basato su una storia vera uscito nel 2003. Nel 2011 è presidente di giuria nella sezione Caméra d’or del Festival di Cannes e nel 2013 dirige Snowpiercer, il suo primo film in lingua inglese e da cui è stata tratta anche una serie tv.

Spegne le candeline anche il cantante, musicista e compositore norvegese Morten Harket, nato nel 1959 a Kongsberg. Dal 14 settembre 1982 al dicembre 2010, e poi dall’aprile 2015, è stato il frontman del gruppo norvegese a-ha, salito alla ribalta nel 1985 grazie al brano Take on Me. Nel periodo di pausa del gruppo ha intrapreso la carriera solista pubblicando sei album. È Cavaliere dell’Ordine reale norvegese di Sant’Olav dal 2012 ed è laureato in teologia.

Tra i festeggiati di oggi anche Frank Matano, youtuber e comico nato in provincia di Caserta nel 1989. Diventato famoso su YouTube grazie ai video di esperimenti sociali e scherzi telefonici, fa il salto in televisione come inviato de Le Iene e come giudice di Italia’s Got Talent.

