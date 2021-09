Chi è nato oggi 15 settembre: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi nati il 15 settembre, quindi tanti sono anche gli auguri di compleanno da fare oggi ai vip. Partiamo con uno dei registi americani più apprezzati del mondo: Oliver Stone. Nato a New York nel 1946, Stone ha diretto film come Platoon, Wall Street e Nato il 4 luglio e in carriera ha vinto 3 Oscar, 5 Golden Globe, 2 Directors Guild of America Award, 2 Independent Spirit Award e un BAFTA. Sposato tre volte, ha tre figli ed è buddista.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno l’attore e regista texano Tommy Lee Jones. Anche lui classe 1946, ha recitato in più di 50 cinquanta film lavorando a fianco di star e registi come Clint Eastwood, Steven Spielberg, Luc Besson, Charlize Theron e Susan Sarandon, vincendo anche un Oscar nel 1994 come Miglior attore non protagonista per il film Il fuggitivo.

Il 15 settembre bisogna fare gli auguri anche all’ex giornalista e attuale regina di Spagna Letizia Ortiz. Originaria di Oviedo, dove è nata nel 1972, è sposata dal 2004 con Filippo VI e con lui ha due figlie, l’erede al trono Leonor e l’infanta Sofia. Al tempo dei fidanzamento della coppia, la loro fu una relazione molto chiacchierata non soltanto per l’origine borghese di Ortiz ma anche per il suo precedente matrimonio con il professore e scrittore Alonso Guerrero Pérez.

È nata a Moncalieri, in provincia di Torino, il 15 settembre 1986 la showgirl, conduttrice ed ex modella Cristina Chiabotto. Eletta Miss Italia nel 2004, due anni dopo vince anche la seconda edizione di Ballando con le stelle durante la quale conosce l’attore Fabio Fulco, cui resta legata fino al 2017. Nel 2019 ha sposato, dopo un anno di fidanzamento, l’imprenditore Marco Roscio.

Nati oggi anche l’imprenditore italiano Renzo Rosso e l’attore britannico Tom Hardy. Rosso è nato in provincia di Padova nel 1955 ed è il fondatore del famoso brand Diesel. Dal 2011 è Cavaliere dell’Ordine al merito del lavoro e nel 2015 la rivista Forbes l’ha inserito all’undicesimo posto tra gli italiani più ricchi del mondo. Edward Thomas Hardy è nato a Londra nel 1977 e ha debuttato sul grande schermo nel 2011 nel film di Ridley Scott Black Hawk Down. Tra gli altri film interpretati Revenant nel 2015, per il quale riceve la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista e Mad Max – Fury Road, definito dalla critica il miglior film d’azione di tutti i tempi.

