Le scommesse sportive in Italia a settembre tornano protagoniste, ecco perché

Le scommesse sono tornate protagoniste nel mese di agosto con l’inizio di tutti i principali campionati europei, ma è con settembre che si entra nel vivo con l’inizio delle varie coppe. In questo articolo facciamo una piccola preview sulle scommesse sportive online del nostro campionato.

Scommesse sportive un mercato scoppiettante in Italia

Le scommesse sportive, che vivranno il Mondiale in inverno, in questi mesi estivi non hanno offerto granché se non gli Europei femminili vinti dall’Inghilterra. Fra le scommesse sul calcio più chiacchierate ci sono state quelle sul cambia maglia sì no relative ai tanti campioni del calcio italiano e internazionale che hanno cambiato squadra. Nello specifico le big delle scommesse sportive hanno fatto parlare di loro grazie a trattative intense e che hanno portato numerose novità nelle rose delle principali favorite allo scudetto. Partiamo dai campioni d’Italia del Milan che lo scorso hanno ribaltato i pronostici delle scommesse vincendo a sorpresa.

I siti di scommesse hanno registrato per i rossoneri gli arrivi di Origi e De Kateleare. Le scommesse sport sui cugini dell’Inter hanno visto i nerazzurri salutare Perisic ma abbracciare i vari Onana, Mkhitaryan e soprattutto Lukaku. Per quanto riguarda le scommesse sul calciomercato molto chiacchierata la Roma e ovviamente la Juventus che con la partenza di Dybala e Di Ligt, ha visto in contrapposizione gli acquisti di Bremer, Pogba e Di Maria. Infine fra le squadre più attese per queste scommesse sportive 2022/2023 c’è sicuramente la Roma di Mourinho che si è rinforzata con Matic. Wijnaldum e Dybala.

Scommesse sportive online, chi vince il campionato di calcio per gli esperti?

Le scommesse sportive online e le rispettive quote antepost sul vincente campionato vedono Inter e Milan a braccetto come prime favorite. Per questa stagione 2022/23 sulla vittoria finale del campionato nelle scommesse sportive il Milan viene messo come favorita seguito dall’Inter, Juventus e dal Napoli. Appena dietro alle favoritissime troviamo la Roma che senza la pressione di dover vincere potrebbe fare un campionato al di sopra delle sue aspettative. Probabilità bassissime invece di rientrare nelle scommesse calcio per il titolo per Atalanta, Lazio e Fiorentina, Roma. Insomma, così come accaduto lo scorso anno per le scommesse sportive sul campionato di calcio sono state risolte solo all’ultima giornata, anche questa stagione si preannuncia equilibrata, incerta e combattuta.

Le scommesse sportive online sul calcio in settembre non si limitano alla sola Serie A, ma vedono entare nel vivo anche il campionato di Serie B. I siti di scommesse già da agosto hanno già iniziato le loro previsioni, non seguendo le stelle come l’oroscopo ma su basi certe e matematiche, sul vincente del campionato cadetto ed hanno decretato che Genoa, Cagliari e Brescia sono le favorite per giocarsi le prime due posizioni che regaleranno la promozione diretta. Per quanto riguarda le scommesse sui playoff la lista delle pretendenti è lunghissima con le varie Benevento. Brescia, Venezia, Frosinone, Palermo, Pisa e Perugia pronte a darsi battaglia. Inoltre nelle scommesse sportive sul campionato cadetto c’è quasi sempre una sorpresa, come lo fu ad esempio lo scorso anno la Cremonese.

In conclusione le scommesse sportive hanno in serbo una stagione appassionante per i tifosi di calcio. Ricordando le scommesse sportive sul calcio toccheranno il loro apice fra novembre e dicembre con i Mondiali di Qatar 2022.