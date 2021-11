Chi è nato oggi 14 novembre: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 14 novembre? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, rapper nato in Brianza nel 1989. Il suo album d’esordio, L’erba cattiva , risale al 2012 e può contare sulla collaborazione di vari artisti della scena hip hop italiana: Fabri Fibra, Gué Pequeno, Tormento e Marracash. Alcuni dei suoi brani, soprattutto Broken Dolls, Milano male e Riempimi le tasche sono stati accusati di omofobia, ma l’artista ha sempre smentito. Nel 2012 ha iniziato una relazione con la fashion blogger Tiffany Fortini ma la loro storia è finita nel 2020 nonostante la nascita di una figlia.

Compleanno da ricordare anche quello di Max Pezzali, lombardo anche lui, per la precisione di Pavia dove è nato nel 1967. È diventato famoso nei primi anni Novanta come voce degli 883, marchio che ha abbandonato definitivamente nel 2004 per intraprendere la carriera solista. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 21 album e 61 singoli, vendendo oltre 7 milioni di dischi.

Compie gli anni oggi anche Tina Cipollari, personaggio televisivo nato a Viterbo nel 1965. Il suo vero nome è Maria Concetta e ha guadagnato notorietà prima come corteggiatrice e poi come tronista di Uomini e Donne, interpretando il personaggio della vamp con abiti appariscenti e boa colorati. Il suo successo presso il pubblico ha fatto sì che partecipasse ad altri programmi Mediaset come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Durante la trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto il parrucchiere Kikò Nalli che ha sposato nel 2005. Dopo aver avuto tre figli, la coppia si è separata nel 2018.

Festeggia l’anniversario di nascita oggi anche Nicola Savino, nato a Lucca nel 1967. Conduttore radiofonico e televisivo, attore e imitatore, acquista popolarità lavorando a Radio Deejay e, in televisione, partecipando a Quelli che il calcio e conducendo varie edizioni del DopoFestival. Ha anche lavorato nel cinema, sia recitando che come doppiatore.

Spengono le candeline il 14 novembre anche Stefano Gabbana e il principe Carlo. Entrambi non hanno bisogno di presentazioni, ricordiamo solo che lo stilista, nato a Milano nel 1962, è stato inserito al tredicesimo posto nella classifica degli uomini più ricchi d’Italia nel 2003 dalla rivista Forbes, mentre il primogenito di Elisabetta II, nato a Londra nel 1948, è erede al trono non soltanto del Regno Unito, ma anche degli altri 15 reami del Commonwealth.

