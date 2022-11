Chi è nato oggi 13 novembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta il 13 novembre. Tra i tanti festeggiati di oggi, non possiamo non citare l’attrice americana Caryn Elaine Johnson, in arte Whoopi Goldberg. Nata nel 1955 a New York, Goldberg ha recitato in moltissimi film di grande successo come Il colore viola, Ghost e i due Sister Act. È anche una delle poche celebrità ad aver conseguito il cosiddetto EGOT, i quattro premi principali dedicati all’intrattenimento: l’Emmy, il Grammy, l’Oscar e il Tony Award.

Auguri anche a Riccardo Scamarcio, nato a Trani nel 1979. Dopo aver partecipato ad alcune fiction televisive e aver recitato in piccole parti in film come La meglio gioventù, raggiunge la notorietà interpretando il personaggio di Step in Tre metri sopra il cielo, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Il successo ottenuto gli permette di partecipare a pellicole di grande impatto come Romanzo criminale e Mio fratello è figlio unico. Dal 2006 al 2016 è stato legato alla collega Valeria Golino, mentre oggi ha una relazione con la manager Angharad Wood e da lei ha avuto nel 2020 la figlia Emily.

Compie gli anni oggi anche l’attore britannico Gerard Butler, nato in Scozia nel 1969. Dopo aver studiato legge, inizia a recitare negli anni Novanta, ma i primi successi arrivano nel 2004 quando viene nominato al Satellite Award per il ruolo di Erik ne Il fantasma dell’opera di Joel Schumacher. Tre anni dopo arriva la notorietà mondiale grazie alla sua interpretazione del re spartano Leonida nel film 300.

Tra i festeggiati di oggi anche Jean Seberg, nata in Iowa nel 1938 e morta a Parigi il 30 agosto 1979, interprete di film come Fino all’ultimo respiro, Santa Giovanna, Buongiorno tristezza, Lilith – La dea dell’amore, Il ruggito del topo, Da un momento all’altro, Una splendida canaglia, La ballata della città senza nome, Airport e Camorra, e Chris Noth, nato in Wisconsin nel 1954 e famoso per i ruoli di Mr. Big in Sex and the City, Mike Logan in Law & Order – I due volti della giustizia, Peter Florrick in The Good Wife, Don Ackerman in Manhunt: Unabomber e Pompeo in Giulio Cesare.

