Chi è nato oggi 13 agosto: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 13 agosto. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo da Kasia Smutniak, nata in Polonia nel 1979 ma naturalizzata italiana. Due volte candidata ai David di Donatello per Allacciate le cinture e Loro, ha recitato in molti altri film come Nelle tue mani, Tutti contro tutti, Benvenuto Presidente!, Perfetti sconosciuti e Moglie e marito.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Sebastian Stan, nato in Romania nel 1982 e famoso per aver interpretato Carter Baizen in Gossip Girl e Bucky Barnes nei film dell’Universo Cinematografico Marvel Captain America – Il primo Vendicatore, Captain America: The Winter Soldier, Ant-Man, Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e nella serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier. Nella sua carriera ha anche recitato nei film Dove eravamo rimasti, Sopravvissuto – The Martian e Tonya e nel telefilm C’era una volta.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com