Chi è nato oggi 12 novembre: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno il 12 novembre. Tra i nati di oggi, per esempio, troviamo Anne Hathaway. Nata a New York nel 1982, è diventata famosa con film come Pretty Princess, Principe azzurro cercasi, Ella Enchanted, I segreti di Brokeback Mountain, Il diavolo veste Prada, Amore & altri rimedi, Alice In Wonderland, Il cavaliere oscuro – Il ritorno e Interstellar. Ha anche vinto un Emmy per il doppiaggio ne I Simpson e un Oscar per il ruolo di Fantine ne Les Misérables. Sul versante della vita privata, è stata a lungo fidanzata con l’italiano Raffaello Follieri, ma la loro relazione è finita quando lui è stato accusato di frode e appropriazione indebita, mentre oggi è sposata con il collega Adam Shulman e da lui ha avuto i due figli Jonathan e Jack.

Assieme a lei compie gli anni anche Ryan Gosling. Nato in Canada nel 1980, inizia la sua carriera di attore da bambino prima nel Mickey Mouse Club e poi in serie televisive come Young Hercules. Arriva al cinema nel 2000 e già l’anno dopo riceve una candidatura all’Independent Spirit Award per The Believer. Altri suoi film di successo sono Le pagine della nostra vita, Half Nelson, Lars e una ragazza tutta sua, Blue Valentine, Crazy, Stupid, Love, Le idi di marzo, Drive, Come un tuono, Blade Runner 2049 e La La Land per il quale ha vinto un Golden Globe. Dopo essere stato legato a Sandra Bullock e a Rachel McAdams, oggi Gosling è sposato con l’attrice e modella Eva Mendes. La coppia ha due figlie: Esmeralda Amada, nata nel 2014, e Amada Lee, nata nel 2016.

Avrebbe ricevuto tanti auguri di compleanno il 12 novembre anche Grace Kelly, nata a Philadelphia nel 1929 e morta a Monaco a causa di un incidente stradale il 14 settembre 1982. Dopo aver iniziato a lavorare facendo la modella, debutta in teatro e poi al cinema partecipando a film famosissimi come Mezzogiorno di fuoco. Lavorò anche con Alfred Hitchcock che per lei coniò la definizione di “ghiaccio bollente” e la diresse in tre film: Il delitto perfetto e La finestra sul cortile nel 1954 e Caccia al ladro nel 1955. Durante la lavorazione di quest’ultimo conobbe il principe Ranieri di Monaco e decise di lasciare il cinema per sposarlo. Grace Kelly ha anche vinto un Oscar per il ruolo della protagonista in La ragazza di campagna.

