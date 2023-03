Chi è nato oggi 12 marzo: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 12 marzo! Iniziamo subito ricordando l’attrice Jamie Alexander, nata nella Carolina del Sud nel 1984 e diventata famosa interpretando il personaggio di Jessi nella serie TV Kyle XY. In seguito è stata Lady Sif nei film dell’Universo Cinematografico Marvel Thor e Thor: The Dark World ed è stata tra i protagonisti del telefilm d’azione Blindspot. Altri suoi film sono Nurse Jackie – Terapia d’urto e L’amore non è un crimine durante la lavorazione del quale, nel 2012, ha iniziato a frequentare il collega Peter Facinelli ma, nonostante avessero annunciato il fidanzamento nel 2015, la coppia si è separata nel 2016.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche ad Aaron Eckhart, nato in California nel 1968. Nella sua carriera è notevole la collaborazione con il regista Neil LaBute con cui ha lavorato in Nella società degli uomini, Amici & Vicini, Betty Love e Possession – Una storia romantica. Altri suoi film sono The Core, Erin Brockovich, Thank You for Smoking per cui ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe per il personaggio di Nick Naylor, Il cavaliere oscuro dove ha rivestito il ruolo di Harvey Dent, La promessa, Paycheck, Rabbit Hole, World Invasion, Attacco al potere e il suo sequel Attacco al potere 2, I, Frankenstein, Sully e Midway.

Tra i festeggiati di oggi anche Victoria Cabello nata a Londra nel 1975 e diventata famosa come vj di MTV Italia conducendo programmi come MTV Select, Hitlist Italia e MTV On the beach. In seguito è stata inviata de Le Iene e ha presentato le trasmissioni Very Victoria, Victor Victoria – Niente è come sembra e Quelli che il calcio, oltre a essere stata tra i giudici dell’ottava edizione di X Factor.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com