Chi è nato oggi 13 febbraio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 13 febbraio. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare Robbie Williams, nato in Gran Bretagna nel 1974. La sua carriera musicale esplode negli anni Novanta con i Take That, una delle boy band di maggior successo nella storia della musica. Dopo aver lasciato il gruppo nel 1995, due anni dopo pubblica Life thru a Lens, il primo disco solista, proseguendo anche da solo una brillante carriera con 12 album in studio, 10 dei quali hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche, e 18 vittorie ai BRIT Awards, diventando l’artista più vincente. Dal 2010 è sposato con l’attrice statunitense Ayda Field e insieme hanno avuto i tre figli Theodora Rose, Charlton Valentine e Colette Josephine.

Festeggia oggi anche una delle attrici statunitensi di maggior successo del cinema degli anni Sessanta, ovvero Kim Novak che, nata a Chicago nel 1933, ha raggiunto la grandissima popolarità grazie al film di Alfred Hitchcock La donna che visse due volte.

Compie gli anni oggi anche Mena Suvari, nata a Newport in Rhode Island nel 1979 e diventata famosa per il ruolo interpretato in American Beauty. In seguito ha recitato anche in American Pie, L’altra faccia di Beverly Hills, American School, Le insolite sospette – Sugar & Spice, Vizi di famiglia, Stuck, Six Feet Under, Chicago Fire, American Horror Story: Murder House e American Horror Story: Apocalypse.

Tantissimi auguri anche a Neal McDonough, attore nato a Boston nel 1966 e interprete di tante serie televisive e tanti film come Band of Brothers, Boomtown, Suits, Justified, Mob City, Desperate Housewives, Primo contatto, Minority Report, A testa alta, The Guardian – Salvataggio in mare, Flags of Our Fathers, Red 2, Presa mortale – Il nemico è tra noi, Traitor – Sospetto tradimento, The Hitcher, Il superpoliziotto del supermercato 2, Proud Mary, Arrow, Legends of Tomorrow, The Flash, Yellowstone e American Horror Story: Double Feature.

