Chi è nato oggi 13 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati il 13 dicembre! È nata oggi nel 1989 in Pennsylvania Taylor Swift, una delle cantanti più amate e glamour degli ultimi anni. Il suo primo album in studio è del 2006, ma è con quello inciso due anni dopo, Fearless, che raggiunge il successo in tutto il mondo. Il singolo Love Story diventa il brano country più venduto di sempre e nel 2011 la canzone Speak Now entra nel Guinness dei primati come “più veloce vendita digitale”. Vincitrice di quattro Grammy Awards e di moltissimi altri premi che fanno di lei una delle artiste più premiate, Swift non ama parlare in pubblico della sua vita privata ma nonostante ciò nel corso degli anni le sono state attribuite relazioni con Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris e Tom Hiddleston.

Gli auguri di compleanno oggi vanno anche a Elisa Di Francisca, schermitrice specializzata nel fioretto nata a Jesi (come molte delle eccellenze della scherma italiana) nel 1982. Tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, la “sezione” dedicata allo sport della Polizia di Stato, nella sua carriera ha vinto 2 ori alle Olimpiadi di Londra, un argento a quelle di Rio de Janeiro, due Coppe del Mondo, 7 campionati del mondo, 13 campionati europei, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2013 e, fuori dalla pedana, anche la nona edizione di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro. Sposata dal 2019 con l’autore e produttore televisivo Ivan Villa, nel 2017 ha avuto il suo primo figlio Ettore.

Tra i festeggiati di oggi anche Jamie Foxx, nome d’arte dell’attore e cantante Eric Marlon Bishop nato in Texas nel 1967. Dopo essere diventato famoso grazie alla sit-com In Living Color, le sue doti recitative e canore gli hanno fatto guadagnare, tra gli altri premi, un premio Oscar per Ray, un Golden Globe e un Grammy Award.

