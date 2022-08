Chi è nato oggi 12 agosto: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 12 agosto. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare Casey Affleck, nato in Massachusetts nel 1975, fratello di Ben e vincitore del Premio Oscar nel 2017 per Manchester by the Sea. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quelle in Da morire, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, Gerry, Ocean’s Twelve, Lonesome Jim, Ocean’s Thirteen, Gone Baby Gone, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, The Killer Inside Me, Tower Heist – Colpo ad alto livello, Interstellar, Senza santi in paradiso, Storia di un fantasma e Will Hunting – Genio ribelle.

Festeggia oggi anche Alessandra Amoroso, nata in provincia di Lecce nel 1986 e diventata famosa per aver vinto l’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2009. Tra i suoi successi anche il conseguimento di numerosi premi come sette Wind Music Awards, due MTV Awards e un Best Europe South Act.

Tra i nati di oggi festeggia anche Cara Delevingne, supermodella e attrice nata a Londra nel 1992. Tra le sue apparizioni al cinema ricordiamo quelle nei film Anna Karenina, Città di carta, Suicide Squad e Valerian e la città dei mille pianeti.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com