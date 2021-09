Chi è nato oggi 12 settembre: i compleanni glamour

Gli auguri di buon compleanno ai personaggi famosi e alle celebrities che spengono le candeline oggi 12 settembre sono tutti al femminile. Iniziamo augurando cento di questi giorni alla cantante e attrice nata a Chicago nel 1981 Jennifer Hudson. Si fa notare nel 2004 partecipando alla terza edizione del talent show americano American Idol dove si esibisce in grandi successi come Baby I Love You di Aretha Franklin, Circle of Life di Elton John e I Have Nothing di Withney Houston. Nel 2005 decide di provare la carriera cinematografica e viene scelta per interpretare Effie White nel film Dreamgirls ispirato alla carriera delle Supremes. Il ruolo le vale l’Oscar come miglior attrice non protagonista e quindi la sua carriera decolla. A oggi può vantare nel suo palmarès anche un Golden Globe, un BAFTA, uno Screen Actors Guild Award e due Grammy Awards.

Tanti auguri anche a Elisabetta Canalis che è nata a Cagliari nel 1978. Il grande successo arriva per lei nel 2002 quando viene scelta come “velina bruna” di Striscia la notizia accanto a Maddalena Corvaglia ma non si limita a ballare sul bancone del tg satirico. Una volta finita la sua esperienza, infatti, Elisabetta posa per un calendario, fa la valletta in tante trasmissioni sportive, recita in televisione e al cinema e appare anche sul palco di Sanremo. Canalis è stata anche protagonista del gossip italiano, prima durante la sua lunga storia con Bobo Vieri e poi quando inizia a frequentare George Clooney. Oggi Elisabetta Canalis è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri e insieme alla figlia Skyler Eva la coppia vive a Los Angeles.

Spegne le candeline oggi anche Paola Turci, cantautrice nata a Roma nel 1964. Esordisce a Sanremo nel 1986 e sul palco dell’Ariston si presenta anche nei tre anni successivi vincendo per tre anni consecutivi il premio della critica con i brani Primo Tango, Sarà bellissima e Bambini. Nel 1993 rimane vittima di un gravissimo incidente automobilistico: le ferite richiedono circa 100 punti di sutura e 13 interventi al volto, 12 dei quali all’occhio destro. Questo avvenimento non le impedisce di continuare a dedicarsi alla musica collaborando con altri artisti come Carmen Consoli, Luca Carboni, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e Max Gazzè.

