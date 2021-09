Chi è nato oggi 13 settembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 13 settembre! Poteva essere solo una “figlia di”, invece Stella McCartney, nata a Londra nel 1971 e figlia di Paul McCartney e della sua prima moglie Linda, ha iniziato prestissimo a interessarsi al mondo della moda (ha disegnato il suo primo abito a soli 12 anni) e in quell’ambiente ha studiato e lavorato per costruirsi un nome che andasse oltre quello del famoso papà. Dopo essersi laureata al Central Saint Martin College of Art and Design, lavora per maison come Chloé e Gucci, disegna gli abiti per il matrimonio di Madonna e Guy Ritchie e, nel 2001, lancia la sua casa di moda. Da sempre vegetariana, Stella disegna senza utilizzare né pelle né pellicce. Ha quattro figli avuti con il marito, l’editore Alasdhair Willis.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Cristiana Capotondi, attrice romana nata nel 1980. Inizia a lavorare fin da piccolissima recitando in pubblicità e nelle fiction, ma la sua vita non si limita alla carriera e nel 2005 si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2006 riceve la sua prima candidatura ai David di Donatello per il ruolo di Claudia in Notte prima degli esami, mentre la seconda arriva nel 2011 con il film La kryptonite nella borsa. Alla recitazione Capotondi affianca anche il doppiaggio e la vicepresidenza della Lega Pro di calcio, ruolo che ricopre dal 2018. Da molti anni è legata ad Andrea Pezzi dopo aver avuto relazioni con Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani.

Cristiana Capotondi al Festival di Sanremob 2020. Photo courtesy Pandora press office

Spegne oggi le candeline anche Jacqueline Bisset, anche lei attrice ma nata in Gran Bretagna nel 1944. Considerata una vera e propria icona di stile e un sex symbol, nella sua carriera ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti del grande schermo: Steve McQueen, Orson Welles, Roman Polanski, Ingrid Bergman, Marcello Mastroianni e François Truffat che la dirige in Effetto notte. Bisset che non si è mai sposata e non ha mai avuto figli è la madrina di un’altra bellissima attrice: Angelina Jolie.

