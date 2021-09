Chi è nato oggi 11 settembre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di buon compleanno oggi 11 settembre? Iniziamo da Brian De Palma, regista, sceneggiatore e produttore nato a Newark, nel New Jersey, nel 1940. Il suo nome è legato alla cosiddetta New Hollywood, quel periodo che tra gli anni Sessanta e i primi Ottanta contribuì al rinnovamento del cinema statunitense, e le sue caratteristiche tecniche di ripresa ispirate ad Alfred Hitchock lo rendono uno dei registi più interessanti di quel periodo. Nella sua carriera si è cimentato con quasi tutti i generi cinematografici, dall’horror al thriller, dalla fantascienza al gangster movie, firmando opere come Carrie – Lo sguardo di Satana, Scarface, Gli intoccabili e Mission: Impossible.

Tra i nati oggi anche gli attori Tyler Hoechlin e Michael J. Willet. Il primo è originario della California, dove è nato nel 1987, e chi è stato bambino nei primi anni 2000 sicuramente lo ricorda per la sua partecipazione alla serie tv Settimo Cielo, ma anche i loro fratelli minori potrebbero identificarlo nel personaggio del licantropo Derek in Teen Wolf. Ultimamente è impegnato in Supergirl ma è apparso anche al cinema interpretando Boyce Fox in Cinquanta sfumature di rosso. Michael J. Willet, invece, è nato nel 1989 ed è molto famoso soprattutto per aver interpretato Lionel in United States of Tara. Tra i suoi ruoli anche Billy nel telefilm Joan of Arcadia e Shane Harvey nella serie tv di MTV Faking It.

Spegne le candeline oggi anche Richard Melville Hall, meglio conosciuto come Moby. Il musicista è nato a New York nel 1965 e tra i suoi successi maggiori vanno ricordati i brani Natural Blues, Raining Again e In This World. Oltre a essere un appassionato attivista per i diritti degli animali e sostenitore di organizzazioni come Sea Shepherd e PETA, Moby possiede anche due ristoranti a New York e Los Angeles, entrambi specializzati in cucina vegetariana e vegana.

