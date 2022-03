Chi è nato oggi 11 marzo: i compleanni glamour

Quali personaggi famosi e quali celebrities spengono le candeline oggi 11 marzo? Iniziamo augurando cento di questi giorni a Sandra Milo, nome d’arte di Salvatrice Elena Greco, nata a Tunisi nel 1933 e considerata una delle protagoniste del cinema italiano degli anni Sessanta con partecipazioni a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e 8 e 1/2.

Tanti auguri anche a David LaChapelle, fotografo nato in Connecticut nel 1963 e riconoscibile per il suo stile surreale che lo ha reso molto ricercato soprattutto dal mondo della moda. Negli anni si è dedicato anche alla regia girando videoclip, documentari e promo di serie televisive come Desperate Housewives e Lost.

Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno l’11 marzo incontriamo Jodie Comer, nata a Liverpool nel 1993 e diventata famosa recitando il ruolo di Villanelle / Oksana Astankova in Killing Eve. Tra le sue interpretazioni anche quelle di Chloe Gemell in My Mad Fat Diary, Kate Parks in Doctor Foster ed Elisabetta di York in The White Princess, mentre al cinema è stata Millie / Molotovgirl in Free Guy – Eroe per gioco e Marguerite de Carrouges in The Last Duel.

È nata oggi a Los Angeles nel 1982 Thora Birch, presente fin da bambina in film come L’amico venuto dallo spazio, Caro Babbo Natale, Giochi di potere, Hocus Pocus, Il mio amico zampalesta, Amiche per sempre e Alaska e poi diventata famosa grazie al personaggio di Jane Burnham in American Beauty. In seguito ha recitato al cinema in Ghost World, Abbandonata dal destino, Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio, The Hole e Silver City e in televisione in The Walking Dead.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 11 marzo Dominique Sanda, nata a Parigi nel 1951 e interprete di film come Il conformista, Novecento, L’eredità Ferramonti, Il treno di Lenin, I fiumi di porpora, Il giardino dei Finzi Contini, L’agente speciale McKintosh, Caboblanco, Il lupo della steppa e Tolgo il disturbo.

