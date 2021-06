Chi è nato oggi 12 giugno: i compleanni glamour

I personaggi famosi nati oggi 12 giugno hanno costruito la loro fama e la loro carriera sfilando sulle passerelle e posando per le campagne delle principali case di moda. Iniziamo subito facendo gli auguri di buon compleanno ad Adriana Lima, vera record woman degli show di Victoria’s Secret, brand cui ha detto addio nel 2018 dopo quasi vent’anni di presenza ininterrotta. Nata in Brasile nel 1981, Lima è entrata più volte non soltanto nelle classifiche delle donne più belle e sexy del mondo, ma anche in quelle delle modelle più pagate. Oltre che nel mondo del fashion, ha fatto quanlche breve incursione anche al cinema e in tv recitando in How I Met Your Mother, Ugly Betty e Ocean’s 8.

Adriana Lima sulla passerella di Victoria’s Secret. Photo: Philip Vaughan/ACE Pictures/AcePictures/Soevermedia

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche Abbey Lee, altra supermodella nata a Melbourne nel 1987 e comparsa più volte sulle passerelle più importanti. Negli ultimi anni si è dedicata alla recitazione apparendo in film come Mad Max: Fury Road, Gods of Egypt, La festa prima delle feste e The Neon Demon e nella serie televisiva prodotta da HBO Lovecraft County.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com