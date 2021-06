Chi è nato oggi 11 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati l’11 giugno! È nato oggi nel 1969 in New Jersey Peter Dinklage, vincitore di quattro Emmy Awards grazie al ruolo di Tyrion Lannister rivestito nella serie televisiva Il Trono di Spade, ma interprete di tanti altri film di vario successo come Elf, Funeral Party e del remake USA Il funerale è servito, Le cronache di Narnia – Il principe Caspian, X-Men – Giorni di un futuro passato, Pixels, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Avengers: Infinity War.

Tra i festeggiati di oggi anche Joshua Jackson, ovvero il Pacey Witter di Dawson’s Creek, nato a Vancouver nel 1978 e interprete anche delle serie televisive Fringe e The Affair, delle miniserie When They See Us e Tanti piccoli fuochi e dei film Cruel Intentions, The Skulls e Ombre dal passato.

L’11 giugno bisogna fare gli auguri anche a Shia LaBeouf, nato a Los Angeles nel 1986 e interpete di film come Disturbia, Transformers, Transformers – La vendetta del caduto, Transformers 3, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Holes, Wall Street – Il denaro non dorme mai, Lawless, La regola del silenzio, Nymphomaniac, Fury, American Honey, Borg McEnroe, Honey Boy, In viaggio verso un sogno e Pieces of a Woman.

