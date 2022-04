Chi è nato oggi 12 aprile: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline il 12 aprile c’è Luca Argentero, nato a Torino nel 1978, diventato famoso partecipando alla terza edizione del Grande Fratello e poi dedicatosi con successo alla recitazione. Dopo l’esordio nella fiction Carabinieri, per la televisione ha partecipato a La baronessa di Carini, Ragion di Stato e Doc – Nelle tue mani, mentre sul grande schermo l’abbiamo visto in A casa nostra, Saturno contro, Lezioni di cioccolato, Solo un padre, Diverso da chi?, Il grande sogno, Oggi sposi, La donna della mia vita, C’è chi dice no, Mangia prega ama, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Noi e la Giulia, Poli opposti, Il permesso – 48 ore fuori, Hotel Gagarin, Cosa fai a Capodanno?, Copperman, Io, Leonardo e Brave ragazze.

Luca Argentero e Cristina Marino ospiti di Ermanno Scervino alla Milano Fashion Week Primavera/Estate 2020. Photo courtesy press office

Un altro personaggio famoso nato oggi e l’attrice statunitense Claire Danes, nata a New York nel 1979 e vincitrice di 4 Golden Globe, 3 Emmy Award e 2 Screen Actors Guild Award guadagnati per le serie televisive My So-Called Life e Homeland, per il film TV Temple Grandin e per il film Romeo + Giulietta.

Spegne le candeline Shannen Doherty, nata a Memphis nel 1971 e diventata celebre grazie ai ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hilss 90210 e Prue Halliwell in Streghe. Oltre che nelle serie tv che le hanno dato la fama, ha recitato anche nei telefilm La casa nella prateria e Vita col nonno e nei film Voglia di ballare e Schegge di follia.

Tanti auguri a Andy Garcia, nato a L’Avana nel 1956, candidato all’Oscar per l’interpretazione di Vincent Mancini in Il padrino – Parte III ma presente anche nei film Gli intoccabili, La forza della volontà, Affari sporchi, Eroe per caso, Amarsi, Soluzione estrema, Ocean’s Eleven e nei sequel Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen, The Lost City, New York, I Love You, City Island, Innamorarsi a Middleton, La regola del gioco, Mamma Mia! Ci risiamo, Book Club e Il corriere.

Un’altra attrice che festeggia oggi è Jennifer Morrison, nata a Chicago nel 1979 e diventata famosa interpretando Allison Cameron in Dr. House e Emma Swan in C’era una volta. Nella sua carriera ha anche vestito i panni di Zoey Pierson in How I Met Your Mother, della madre del Capitano Kirk nel film del 2009 Star Trek e di Tess Conlon in Warrior.

Tra i nati di oggi infine anche Saoirse Ronan, nata a New York nel 1994 che, dopo aver esordito al cinema in 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma, ha acquistato notorietà recitando nei film Espiazione, Brooklyn, Lady Bird e Piccole donne.

