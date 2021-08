Chi è nato oggi 11 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 11 agosto. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo Chris Hemsworth, nato a Melbourne nel 1983 e interprete del dio del tuono Thor nei film del Marvel Cinematic Universe, da quello a lui dedicato fino al più recente Avengers: Endgame. Tra le sue altre intepretazioni citiamo Star Trek – Il futuro ha inizio, Biancaneve e il cacciatore, Red Dawn – Alba rossa, Blackhat, Men in Black: International, Tyler Rake, A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga, Ghostbusters, Quella casa nel bosco e Rush.

Compie gli anni oggi anche Viola Davis, nata in Carolina del Sud nel 1965, vincitrice di un Premio Oscar per Barriere e di un Emmy per il personaggio di Annalise Keating nella serie televisiva Le regole del delitto perfetto, ma interprete di tanti altri film come Il dubbio, The Help, Ma Rainey’s Black Bottom e Widows – Eredità criminale.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com