Chi è nato oggi 11 ottobre: i compleanni glamour

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi 11 ottobre! Compresi, ovviamente, tutti i personaggi famosi e le celebrities che spengono le candeline in questo giorno. Tra questi c’è, per esempio, Jury Chechi. “Il Signore degli Anelli” è nato a Prato nel 1969 e ha dominato la sua specialità nella ginnastica, gli anelli appunto, per tutti gli anni Novanta, raggiungendo l’apice nel 1996 quando ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta. Ma quello delle Olimpiadi non è stato il suo unico riconoscimento: tra queste ultime, campionati mondiali ed europei, Chechi in carriera ha portato a casa 10 ori e 5 medaglie di bronzo, senza contare tutte le altre vinte in differenti competizioni. Dopo la fine della carriera sportiva si è dedicato alla televisione sia in qualità di ospite che come conduttore.

Fa il compleanno oggi anche l’attore comico romagnolo Fabio De Luigi. Nato a Sant’Arcangelo di Romagna nel 1967, è diventato famoso partecipando ai vari Mai dire… della Gialappa’s Band soprattutto Mai dire Grande Fratello 2, che conduce insieme a Paola Cortellesi e al Mago Forest. Tra i personaggi più amati dal pubblico di Italia 1 ricordiamo il cantante Olmo, il supereroe Medioman e l’Ingegnere Cane, fantomatico progettista del ponte sullo Stretto di Messina. Lasciati i programmi comici si dedica alle sit-com come protagonista di Love Bugs affiancato prima da Michelle Hunziker e poi da Elisabetta Canalis. Ha recitato anche in molti film, i più recenti dei quali sono Ti presento Sofia del 2018, 10 giorni senza mamma del 2019 e 10 giorni con Babbo Natale del 2020.

Tra chi avrebbe spento le candeline anche Luke Perry, nato in Ohio nel 1966 e morto in California il 4 marzo 2019. Diventato famoso interpretando Dylan McKay in Beverly Hills 90210 e Fred Andrews in Riverdale, ha recitato anche nel film del 1992 Buffy l’ammazzavampiri e in Otto secondi di gloria, Il quinto elemento e C’era una volta a… Hollywood.

