Chi è nato oggi 12 ottobre: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 12 ottobre non possiamo non ricordare Luciano Pavarotti, nato in questo giorno a Modena nel 1935 e morto sempre nella città emiliana nel 2007. Ricordato tra i 10 tenori più grandi di tutti i tempi, grazie al progetto Pavarotti & Friends e al gruppo, costituito insieme a José Carreras e Placido Domingo, dei Tre Tenori, Pavarotti si conquistò una notorietà mondiale anche al di fuori degli appassionati di musica lirica. Con oltre 100 milioni di copie vendute, inoltre, è stato considerato come il musicista italiano di maggior successo internazionale ma anche come uno dei primissimi cantanti di ogni genere musicale.

Festeggia il compleanno oggi anche l’attore australiano Hugh Jackman, nato a Sidney nel 1968. Attivo sia al cinema che in teatro, specialmente nei musical, è celebre principalmente per l’interpretazione del mutante Wolverine nella saga cinematografica degli X-Men, ma nella sua carriera ha interpretato la parte del protagonista anche in altri film di successo come Kate & Leopold, Scoop, The Fountain, The Prestige, Australia e Les Misérables. Per quest’ultimo lavoro ha vinto un Golden Globe ed è stato candidato agli Oscar, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards. Le sue interpretazioni in teatro, inoltre, nel 2004 gli hanno fatto guadagnare un Tony Award e un Drama Desk Award per il musical The Boy from Oz.

A spegnere le candeline il 12 ottobre c’è un altro attore, questa volta italiano: il romano nato nel 1954 Massimo Ghini. Attivo sia in teatro che al cinema, nella sua carriera ha lavorato con personaggi del calibro di Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Vittorio Gassman e Carlo Verdone.

Tra i compleanni di oggi anche quelli di Neil Young, songwriter canadese nato nel 1945, diventato famoso come componente del supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young e autore, da solista, di album di grande successo come After the Gold Rush e Harvest, e di Luca Carboni, anche lui cantautore ma nato a Bologna nel 1962.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com