Chi è nato oggi 11 luglio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 11 luglio c’è Giorgio Armani che, nato a Piacenza nel 1934, dopo essersi trasferito a Milano con la famiglia e aver dovuto interrompere gli studi di medicina per svolgere il servizio militare, inizia a lavorare come vetrinista per La Rinascente prima di essere assunto per ridisegnare la linea Hitman di Nino Cerruti. Nel 1975 Re Giorgio fonda la sua azienda portando nella moda femminile innovazioni come la giacca destrutturata. Negli anni Armani ha collaborato molto anche con il cinema, disegnando i costumi per film come American Gigolò, Gli intoccabili, Il cavaliere oscuro e The Wolf of Wall Street.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche ad Achille Lauro, ovvero Lauro De Marinis, nato a Verona nel 1990. Con sei album in studio all’attivo, due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2019 con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego, e uno stile fluido e provocatorio, è attualmente tra i musicisti più chiacchierati d’Italia.

Achille Lauro in Carlo Pignatelli a Sanremo 2019. Photo courtesy Carlo Pignatelli press office

Compie gli anni oggi anche la supermodella Joan Smalls, nata a Porto Rico nel 1988 che, nel corso della sua carriera, ha sfilato per le maison più importanti e posato per i fotografi più famosi, oltre a essere apparsa su moltissime copertine ed essere stata il volto di brand come Jimmy Choo e Max Mara.

Joan Smalls ospite di Tom Ford alla New York Fashion Week Primavera/Estate 2020. Photo courtesy Tom Ford press office

Cover photo created by freepik – www.freepik.com