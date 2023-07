Amazon Prime Day 2023: cosa non lasciarsi scappare l’11 e il 12 luglio

L’appuntamento più atteso dell’anno sta per arrivare! L’Amazon Prime Day per il 2023 sarà una due giorni l’11 e il 12 luglio. Ma niente panico! Per arrivarci preparate e senza farsi cogliere dall’ansia da shopping compulsivo basta organizzarsi per tempo con lista alla mano e qualche accorgimento.

Il grande momento del Prime Day inizia allo scoccare della mezzanotte di martedì 11 luglio e durerà per 48 ore, in cui approfittare di offerte imperdibili no-stop. Ma, a ben guardare, già da adesso è possibile approfittare di sconti e promozioni.

Amazon Prime Day: gli affari arrivano il 12 e il 13 luglio 2022

Non sapete ancora cosa comprare durante le giornate di saldi di Amazon? Calma e sangue freddo. Ci pensiamo noi di Junglam a prepararvi una shopping guide a tutto stile, per fare i migliori affari durante il Prime Day 2022, con i migliori prodotti dedicati a chi ama lo stile e la bellezza. Siete pronte a seguire tutti i nostri consigli?

Se non siete ancora iscritti a Prime, non perdete altro tempo e approfittate del periodo di prova gratuito di 30 giorni. Allo scadere di questo periodo, Prime si rinnoverà automaticamente al costo di 36 euro all’anno, ma sarà comunque possibile interrompere l’iscrizione in qualsiasi momento.

2022 Prime Day: tutto quello che c’è da sapere

Che cosa ci aspetta durante i due giorni dell’anno in cui si fanno i migliori affari? Tra le novità del Prime Day 2022 ci sono tantissimi prodotti in edizione speciale o limitata, da non lasciarsi assolutamente scappare, in aggiunta alle migliaia di prodotti in super offerta.

Chi può usufruire degli sconti dell’Amazon Prime Day? Tutti i clienti Amazon Prime, vi ricordiamo che, al termine del periodo di prova, Amazon Prime si rinnova a 36€ all’anno oppure 3,99€ al mese.

Oltre a non pagare le spese di spedizione su moltissimi prodotti, tutti i clienti Amazon Prime possono accedere allo streaming illimitato di film e serie tv di Amazon Original oltre all’accesso illimitato ad Amazon Photos, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Music Unlimited e all’anteprima di tutte le Offerte Lampo di Amazon.

I giorni del Prime Day sono quelli giusti anche per provare i tanti sevizi di Amazon. Sarà possibile, infatti, abbonarsi ad Amazon Music approfittando di 90 giorni di utilizzo gratuito, usufruire di uno sconto del 20% sulla conferma dell’abbonamento ad Audible dopo il periodo di prova, e ancora 3 mesi di utilizzo gratuito del programma Kindle Unlimited.

Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le offerte riservate dei migliori marchi, le offerte, le collaborazioni e i lanci esclusivi di questo Prime Day 2022!

Il sottocosto di Amazon durante il Prime Day: cosa comprare

Siete ancora in alto mare nel preparare la vostra wishlist per il Prime Day? Noi di Junglam abbiamo scelto per voi i migliori prodotti fashion & beauty più cool in offerta per fare veri affari di cui non vi pentirete. App alla mano, pronti, via!

E allora scaldate le dita, preparate lo smartphone e non lasciatevi scappare le giornate di saldi più attese della stagione!