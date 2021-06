Chi è nato oggi 10 giugno: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 10 giugno! Iniziamo subito ricordando Elizabeth Hurley, nata in Inghilterra nel 1965 e molto famosa tra la metà degli anni Novanta e i primi Duemila sia come testimonial di Estée Lauder che per essere la compagna di Hugh Grant. Nella sua carriera Hurley ha alternato la moda e la recitazione apparendo in film come Passenger 57 – Terrore ad alta quota, Austin Powers – Il controspione e il sequel Austin Powers – La spia che ci provava, Indiavolato e Tutta colpa di Sara, oltre ad aver interpretato il personaggio di Diana Payne nella quinta stagione della serie televisiva Gossip Girl.

Gli auguri di buon compleanno sarebbero andati anche a Elio Fiorucci nato a Milano nel 1935 e nella stessa città morto il 20 luglio 2015. Alla sua carriera di stilista e imprenditore vanno annoverati non soltanto l’idea di aggiungere filati elasticizzati ai jeans per renderli più aderenti, ma anche la capacità di democratizzare la moda e la fruizione della boutique in un’epoca, quella a cavallo tra anni Sessanta e Settanta, in cui il negozio di abiti, almeno in Italia, era ancora un posto impomatato e serioso.

