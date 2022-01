Chi è nato oggi 11 gennaio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 11 gennaio c’è Mary J. Blige, cantante e produttrice R&B nata a New York nel 1971. Con 20 album pubblicati e più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo è considerata l’artista donna R&B/Hip Hop di maggior successo degli ultimi 25 anni e, secondo Billboard, la sua canzone del 2006 Be Without You è il brano hip hop che ha raccolto più consensi di sempre. Oltre ad aver vinto per 9 volte i Grammy Awards, è stata nominata due volte ai premi Oscar come miglior attrice non protagonista e per la miglior canzone per il film Mudbound e a tre Golden Globe.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche a Massimo Lopez, attore comico nato ad Ascoli Piceno nel 1952. Diventato famoso grazie al Trio formato con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, dopo la fine di quest’esperienza nel 1994 si è dedicato alla carriera solista recitando in diverse fiction e partecipando a vari programmi televisivi.

Tanti auguri di buon compleanno anche ad Amanda Peet, nata a New York nel 1972 e interprete di tanti film come FBI: Protezione testimoni, Assatanata, High Crimes – Crimini di stato, Ipotesi di reato, Igby Goes Down, Tutto può succedere – Something’s Gotta Give, Identità, Melinda e Melinda, Sballati d’amore – A Lot Like Love, Syriana, X-Files – Voglio crederci, 2012, Please Give, I fantastici viaggi di Gulliver, C’era una volta un’estate e Io sono tu e di serie televisive come Jack & Jill, Togetherness e Dirty John.

