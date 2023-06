Indossare il cappello in estate: alcuni utili consigli

Sappiamo perfettamente che quando si parla del cappello si fa riferimento a uno di quel copricapo che vanno per la maggiore durante i mesi invernali. A volte non si potrebbe nemmeno pensare di uscire di casa senza indossare il cappello.

Durante l’estate, invece, la musica è completamente diversa, ma in ogni caso le condizioni climatiche possono rendere comunque l’uso del cappello necessario. Spesso e volentieri si tratta di cappelli dotati di visiera, oppure cappelli con tesa, che diventano ben presti degli accessori che vanno a integrarsi alla perfezione con ogni tipo di outfit, mantenendo in ogni caos la loro valenza dal punto di vista pratico.

Una protezione efficace contro i raggi UV

Se in inverno è facile intuire la funzione dei cappelli, che è quella sostanzialmente di proteggere rispetto al freddo e alle basse temperature, durante l’estate cambia lo scopo. Infatti, sia cappelli che cappellini tornano più che utili per garantire una maggiore e migliore protezione della testa rispetto ai raggi UV e al surriscaldamento. Anche chi ha tanti capelli potrebbe essere colpito da un’insolazione se non si utilizza un’adeguata protezione. Cappelli che sono dotati di apposita falda larga oppure di una visiera, possono tornare utili anche per proteggere adeguatamente gli occhi rispetto ai raggi del sole. Sia i capelli che la pelle stessa ne beneficiano notevolmente, evitando di incappare in spiacevoli problematiche di caduta o secchezza dei capelli ad esempio.

Come indossare il cappello durante l’estate

Il cappello estivo perfetto non esiste. O, meglio, non esiste un modello che sta bene su tutto e tutti. Di conseguenza, ognuno deve trovare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze, tenendo conto di qualche linea guida quando bisogna indossarli.

I cappelli morbidi che vengono realizzati in tessuto piuttosto che in rafia sono un’ottima soluzione per l’estate e vanno benissimo insieme a un bikini. Insomma, un outfit perfetto non solo per chi si trova al mare e va in spiaggia ogni giorno, ma anche per chi ama godersi spesso la piscina durante le calde giornate estive. I cappelli Panama permettono di ricreare un look che trae ispirazione da un’ambientazione da safari. Uno dei migliori consigli a livello di abbinamento è certamente quello di combinare questo tipo di cappello, rigorosamente di colore bianco, con un abito-camicia beige. Stesso discorso quando si sceglie un cappello panama bianco da abbinare con una maglietta bianca insieme a dei pantaloncini., oppure con una camicia bianca abbottonata e dei jeans skinny di colore nero.

I cappelli a tesa larga sono realizzati spesso e volentieri con un materiale tipicamente estivo, ovvero la paglia. Lo stile sembra piuttosto vintage e, in certi casi, anche piuttosto sensuale. Le opzioni su come abbinarlo e indossarlo, anche in questo caso, sono numerose e variegate. Si può provare a indossare il cappello a tesa larga con una camicetta senza maniche e con il collo alto, magari puntando su delle scarpe con il tacco retrò. In spiaggia si tratta di una soluzione che va decisamente di moda, magari in accoppiata con un bikini di colore nero o un abito-camicia a righe.