Chi è nato oggi 10 agosto: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 10 agosto. Tra quelli che spengono le candeline in questa data c’è Antonio Banderas, nato in Spagna nel 1960 e candidato all’Oscar come miglior attore protagonista nel 2020 per Dolor y gloria e per lo stesso film vincitore del Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes e del Premio Goya. Tra i tanti altri film in cui ha recitato, anche Labirinto di passioni, La legge del desiderio, La maschera di Zorro, Intervista col vampiro, Philadelphia, C’era una volta in Messico, Desperado, Assassins ed Evita.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Devon Aoki, modella e attrice nata a New York nel 1982. Debuttante nel mondo dello spettacolo a soli 14 anni, è stata il volto delle campagne pubblicitarie di Chanel, Versace e Moschino e ha recitato in film come 2 Fast 2 Furious, Sin City, DOA: Dead or Alive e Mutant Chronicles.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com