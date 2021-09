Chi è nato oggi 1 settembre: i compleanni glamour

I personaggi famosi nati il 1 settembre non sono moltissimi, ma l’importanza dei loro nomi nel mondo dello spettacolo, soprattutto italiano, pesa sul piatto della bilancia tanto quanto il numero delle celebrities che fanno il compleanno in giorni dell’anno più “corposi”.

Due fra tutti Vittorio Gassman e Carmelo Bene, rispettivamente classe 1922 e 1937. Entrambi attori e registi al cinema, in teatro e in televisione hanno segnato la storia della recitazione nel nostro Paese lasciando una traccia indelebile. Così come sarà sempre ricordata da molti anche Sandra Mondaini, nata nel 1931, che con il marito Raimondo Vianello ha formato una delle coppie comiche più straordinarie della televisione italiana.

È nata oggi anche l’attrice comica Lily Tomlin, interprete di tanti film come Dalle 9 alle 5… orario continuato, Amori e disastri, Un tè con Mussolini e I Heart Huckabees.

Sempre restando nell’ambito della recitazione (ma anche della musica), ma Oltreoceano e di una generazione più giovane, il 1° settembre è giorno di festa anche per Zendaya, nata nel 1996. Come molte attrici americane, Zendaya ha debuttato nelle sitcom di Disney Channel, per poi approdare sul grande schermo interpretando MJ in Spider-Man: Homecoming. Nel 2019 è stata tra i protagonisti della serie tv Euphoria mentre per la fine del 2020 è attesa l’uscita di Dune in cui interpreterà il personaggio di Chani.

Photo credits Christopher Peterson / SplashNews.com

Spostandoci nel campo della musica, oggi dobbiamo augurare il buon compleanno anche a Barry Gibb, membro fondatore dei Bee Gees, nato nel 1946, e al marito di Heidi Klumm Tom Kaulitz e al gemello Bill, diventati famosi nel primo decennio degli anni ’00 come chitarrista e cantante dei Tokio Hotel e nati nel 1989.

Cover photo created by 8photo – www.freepik.com