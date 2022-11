Chi è nato oggi 1 novembre: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i personaggi famosi nati l’1 novembre. Compie oggi gli anni Aishwarya Rai, attrice e modella indiana nata nel 1973. Rai ha iniziato la sua carriera di modella da giovane come testimonial della Pepsi, anche se il suo sogno era studiare architettura. E in effetti iniziò l’università, abbandonandola però prima della laurea per continuare a posare. Nel 1994 ha vinto il concorso di Miss Mondo e ha iniziato la sua carriera cinematografica diventando nel tempo una delle attrici più apprezzate del cinema di Bollywood. I suoi successi l’hanno fatta notare anche all’estero portandola sia a recitare al di fuori dall’India che ad assumere incarichi importanti come la partecipazione alla giuria della 56esima edizione del Festival di Cannes.

Fra i nati oggi anche l’attrice americana Jenny McCarthy, nata a Chicago nel 1972 e diventata famosa come modella di Playboy e Playmate del numero di ottobre 1993 della rivista. Nel 1995 viene notata dai produttori di MTV che le affidano la conduzione prima di un suo programma e poi degli MTV Europe Music Awards del 1998. Nel frattempo prende parte ad alcuni film come Scream 3 e Scary Movie 3 e ad alcune serie televisive come Due uomini e mezzo. Dal 2005 al 2010 ha avuto una relazione con Jim Carrey.

Compie gli anni oggi anche Penn Badgley, nato a Baltimora nel 1986 e diventato famoso grazie ai personaggi di Dan Humphrey in Gossip Girl e Joe Goldberg in You. Nel corso degli anni è apparso anche in film come Il mio ragazzo è un bastardo, Il segreto di David – The Stepfather, Easy Girl e Margin Call.

È nata oggi a Sydney nel 1972 Toni Collette, candidata al Premio Oscar nel 1999 per The Sixth Sense – Il sesto senso ma interprete anche di film come Le nozze di Muriel, Emma, Shaft, The Hours, In Her Shoes – Se fossi lei, C’era una volta un’estate, Krampus – Natale non è sempre Natale, Hereditary – Le radici del male, Cena con delitto – Knives Out, About a Boy – Un ragazzo e Little Miss Sunshine e nelle serie televisive United States of Tara e Unbelievable.

