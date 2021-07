Chi è nato oggi 1 luglio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai nati di oggi, famosi e non. Tra chi spegne le candeline l’1 luglio, per esempio, c’è Dan Aykroyd, nato a Ottawa nel 1952, candidato all’Oscar come miglior non protagonista per A spasso con Daisy, ma anche interprete di film che hanno fatto la storia come The Blues Brothers e Ghostbusters. Tra i nati di oggi troviamo anche Pamela Anderson, pure lei nata in Canada ma nel 1967 e diventata uno dei sex symbol degli anni Novanta grazie al personaggio di C.J. Parker interpretato nel telefilm Baywatch.

Festeggiano oggi anche Claire Forlani, nata in Inghilterra nel 1971 e interprete di film come Basquiat, Vi presento Joe Black, In the Name of the King e A un metro da te e di serie tv come Camelot, e Léa Seydoux, nata a Parigi nel 1985, vincitrice della Palma d’oro a Cannes per La vita di Adele e presente anche in film come Spectre e No Time to Die nel ruolo di Madeleine Swann.

È nata oggi a New York nel 1977 Liv Tyler, nota per aver interpretato Arwen nella trilogia de Il Signore degli Anelli ma anche di tanti altri film come Io ballo da sola, Armageddon, Onegin, L’incredibile Hulk, Super e Ad Astra e di serie televisive come The Leftovers.

Festeggiano il compleanno oggi anche Missy Elliott, nata in Virginia nel 1971 e autrice di album come Supa Dupa Fly, Da Real World, Miss E… So Addictive e Under Construction, e Debbie Harry, nata a Miami nel 1945 e frontwoman dei Blondie con cui ha pubblicato singoli di successo come Heart of Glass, Call Me e Maria.

Avrebbero infine spento le candeline il primo luglio Olivia de Havilland, nata a Tokyo nel 1916 e morta a Parigi il 26 luglio 2020, due volte Premio Oscar per A ciascuno il suo destino e L’ereditiera e interprete di Melania in Via col vento, Estée Lauder, imprenditrice nata a New York nel 1908 e nella stessa città morta il 24 aprile 2004, fondatrice dell’omonimo beauty brand, e Diana Spencer, ex moglie del principe Carlo, nata nel 1961 e morta a Parigi il 31 agosto 1997 in un incidente d’auto.

