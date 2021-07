Chi è nato oggi 2 luglio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i personaggi famosi che fanno il compleanno il 2 luglio. È nata oggi in Australia nel 1990 Margot Robbie, lanciata come tante altre star australiane dalla soap opera Neighbours, ma interprete in seguito di tanti altri film. È stata infatti Naomi Lapaglia in The Wolf of Wall Street, Jess Barrett in Focus, Jane Porter in The Legend of Tarzan, Elisabetta I in Maria regina di Scozia, Sharon Tate in C’era una volta a… Hollywood, Harley Quinn in Suicide Squad e Birds of Prey, Tonya Harding in Tonya e Kayla Pospisil in Bombshell.

Margot Robbie alla première londinese di C’era una volta a… Hollywood. Credits: SplashNews.com

Festeggiano oggi il compleanno anche Jerry Hall, supermodella nata in Texas nel 1952, famosissima negli anni Settanta e diventata ancora più celebre dopo aver sposato, il 21 novembre 1990, Mick Jagger, e Alba Parietti, nata a Torino nel 1961, showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e, agli inizi della sua carriera, anche cantante.

Spegne le candeline il 2 luglio anche Lindsay Lohan, nata a New York nel 1986 e famosa tra gli anni Novanta e Duemila con partecipazioni a film come Genitori in trappola, Mean Girls, Herbie – Il super Maggiolino, Quel pazzo venerdì e Machete.

