Come abbinare la gonna lunga: consigli e look a cui ispirarsi

Per abbinare le gonne lunghe occorre partire da alcuni punti saldi. Il fascino di una gonna maxi è nella sua versatilità, ma questo la rende anche un capo piuttosto insidioso. Ecco tips&tricks da tener presente nei vostri outfit con gonna lunga.

Gonna lunga: a chi sta bene?

Il primo mito da sfatare è che la gonna lunga sia adatta solo alle ragazze alte e non stia bene alle ragazze mini size. Anche le più piccoline e basse possono indossare maxi skirt senza temere di scomparire o sembrare ancor più mini.

Tutto sta nell’equilibrio delle proporzioni: quando il bottom è ampio e maxi, il top dovrà bilanciare la figura con capi aderenti oppure flowy ma rigorosamente inseriti all’interno della gonna. In questo modo il punto vita non scomparirà e la figura non sarà penalizzata.

Da evitare assolutamente bluse o maglioni loose, che cadano sui fianchi senza definire le forme: in questo modo non ci sarebbe soluzione di continuità con il punto vita che risulterebbe una linea continua. L’effetto “tronco” è decisamente penalizzante anche per le ragazze più alte.

Abbinamenti: dos & don’ts

Giacca in denim Mango

Sicuramente la gonna lunga è più semplice da indossare durante la bella stagione. In primavera e in estate le maxi skirt sono una soluzione comoda e “fresca”, adatta anche per passare dal giorno alla sera scegliendo gli accessori giusti. In inverno invece le gonne lunghe sono ideali per la sera o le occasioni speciali, quando possiamo sfoggiare un sandalo gioiello e top leggeri. In questo caso il look sarà chic ed elegante, mentre per l’estate potremo giocare anche con mood più casual.

Crop top in pizzo Superdry su amazon.it

I capi ideali da abbinare sono crop top, sopratutto con gonne a vita alta, t-shirt e canotte aderenti oppure bluse leggere da inserire dentro la gonna. Le maglie dalle linee morbide e sblusate vanno sempre riequilibrate segnando il punto vita con una cintura oppure semplicemente infilandole dentro la gonna. Sì alle giacche di jeans e ai gilet denim, ai giubbini in pelle dalle forme mini e ai blazer corti.

Cintura Levi’s su amazon.it

I capi da evitare accuratamente sono le felpe, i cardigan lunghi e i blazer lunghi, le camiciette sciancrate o le bluse avvitate con bottoni.

Quali scarpe abbinare?

La risposta è: tutte tranne gli stivali. Niente boots, qualunque sia la foggia o il tacco, meglio non rischiare. Per questo la gonna lunga non è così semplice da abbinare in inverno. La soluzione? Le sneakers. Gonna lunga e Converse, tanto per cominciare, sono un binomio infallibile, ma anche le sneakers bianche tipo Adidas Stan Smith sono un must.

Sneakers Stan Smith adidas su amazon.it

Tra le flat shoes preferite sandali, ciabatte, espadrilles e ballerine, di qualsiasi stile. Dal minimalismo delle Birkenstock al mood hippie-bohémien dei sandali alla schiava, passando per una rassicurante ballerina colorata, la scelta è ampia.

Ballerine Hugo Boss su amazon.it

Chi ama i tacchi ha altrettanto margine di scelta. Un must con le gonne lunghe sono le zeppe, per quel tocco hippie chic che sta bene sia di giorno che di sera. Sì anche a sandali aperti con tacco largo o con tacco stiletto. Evitate invece le décolleté se non dovete partecipare a qualche gala o non siete le invitate di una serata danzante…

Espadrillas con zeppa Castañer su amazon.it

Cover photo by Violette Zhou on Unsplash