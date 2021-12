Chi è nato oggi 31 dicembre: i compleanni glamour

Curiosamente, le celebrities più rilevanti che sono nate oggi 31 dicembre sono diventate famose per le loro doti recitative. I personaggi famosi di cui festeggeremo il compleanno in questo giorno, infatti, sono quattro attori (e una storica imprenditrice). Una personalità influente che rientra tra chi spegne le candeline oggi è sir Philip Anthony Hopkins. Nato in Galles nel 1937, Hopkins si fa le ossa in teatro e in televisione prima di debuttare al cinema negli anni Settanta. Il grandissimo successo arriva però nel 1991 grazie a Il silenzio degli innocenti e al personaggio di Hannibal Lecter che gli fa vincere il premio Oscar. L’Academy lo candiderà altre quattro volte per Quel che resta del giorno, Gli intrighi del potere – Nixon, Amistad e I due papi.

Qualche anno dopo Anthony Hopkins è nato sempre in Gran Bretagna un altro sir: Ben Kingsley. Classe 1943, anche lui esordisce in teatro raggiungendo però la fama al cinema nel 1982 grazie al film Gandhi e vincendo l’Oscar, il BAFTA e il Golden Globe. Nella sua lunga carriera viene nominato per gli Academy Award altre tre volte con Bugsy, Sexy Beast – L’ultimo colpo della bestia e La casa di sabbia e nebbia. Altre sue interpretazioni degne di nota sono quelle in Tradimenti, Schindler’s List, La morte e la fanciulla, Slevin – Patto criminale, Shutter Island, Hugo Cabret, Iron Man 3 e Il libro della giungla.

Tra i nati di oggi festeggia anche Val Kilmer, nato a Los Angeles nel 1959. Dopo aver iniziato a recitare in teatro, diventa famoso con film come Top Secret!, Scuola di geni, Top Gun e Willow. Durante gli anni Novanta interpreta Jim Morrison in The Doors, Doc Holliday in Tombstone, il protagonista in Batman Forever, Chris Shiherlis in Heat – La sfida e Simon Templar ne Il Santo. Nel decennio successivo appare invece in Salton Sea – Incubi e menzogne, Spartan, Kiss Kiss Bang Bang, Alexander e dando la voce a KITT in Knight Rider.

Avrebbero ricevuto tanti auguri infine anche Paolo Villaggio, nato a Genova nel 1932 e morto a Roma il 3 luglio 2017 e che ricordare solo per la maschera di Fantozzi sarebbe riduttivo, e l’imprenditrice canadese Elizabeth Arden, nata nel 1878 e morta a New York il 19 ottobre del 1966 e fondatrice dell’omonima casa cosmetica.

