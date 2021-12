Chi è nato oggi 1 dicembre: i compleanni glamour

Cinema, moda, musica, l’1 dicembre deve essere una data favorevole a dare i natali a personalità interessanti e poliedriche. Tra i personaggi famosi che festeggiano il compleanno oggi, infatti, troviamo Woody Allen, regista, sceneggiatore, attore, scrittore e anche musicista jazz nato a New York nel 1935. Citare la filmografia di Allen non è un compito semplice, il comico americano infatti scrive e dirige un film l’anno. Ci limiteremo quindi a ricordare le opere che gli hanno fatto guadagnare i suoi 4 premi Oscar, i 2 Golden Globe e i 9 premi BAFTA: Io e Annie, Hannah e le sue sorelle, Midnight in Paris, La rosa purpurea del Cairo, Manhattan, Broadway Danny Rose e Mariti e mogli.

Spegne le candeline oggi anche Carol Alt supermodella newyorchese classe 1960. Soprannominata The Face per la perfezione del suo viso, nella sua carriera è comparsa su oltre 500 copertine diventando una delle top model più celebri degli anni Ottanta. Una volta ritiratasi dalle passerelle si è dedicata alla recitazione apparendo sia al cinema che in televisione in film e serie tv come Via Montenapoleone, I miei primi 40 anni, Donna d’onore e Caterina e le sue figlie. Nel 2009 ha anche partecipato come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle esibendosi in coppia con Raimondo Todaro.

Tra i nati di oggi anche le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, personaggi televisivi, influencer e duo musicale noto come Le Donatella in onore di Donatella Rettore. Nate a Modena nel 1993, esordiscono in televisione durante la sesta edizione di X Factor e, pur venendo eliminate, riescono a pubblicare Unpredictable, il loro album d’esordio. Mentre proseguono con la carriera musicale, nel 2015 partecipano all’Isola dei famosi classificandosi al primo posto. Dopo queste esperienze proseguono a occuparsi parallelamente di musica e televisione producendo altri singoli e apparendo in altri reality e talent show come Dance Dance Dance e Grande Fratello VIP.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com