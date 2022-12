Quali vip credono nella cartomanzia?

La cartomanzia affascina, seduce, conquista anche i vip di hollywood e le mega star social. Ma chi sono i personaggi famosi che hanno dichiarato pubblicamente di aver avuto un aiuto dalle stelle? Vediamoli insieme, e se anche tu vuoi affidarti a esse, c’è la possibilità di cartomanzia a basso costo online, ma senza smettere di brillare!

Il premio Oscar Leonardo Di Caprio

L’attore Leonardo DiCaprio è una delle star più pagate di Hollywood e ha avuto una carriera di successo sia sullo schermo che dietro le quinte. I suoi ruoli lo hanno portato a nuovi livelli e gli sono valsi innumerevoli premi, ma ciò che molte persone non sanno è che anche lui crede nella predizione del futuro. Non solo consulta sensitivi per consigli sulle sue decisioni di carriera, ma fa anche molto affidamento sull’astrologia e sulla lettura dei tarocchi quando decide quali progetti intraprendere.

DiCaprio ha ammesso di aver visitato un sensitivo a Los Angeles che gli ha fornito informazioni sulle sue attuali lotte relazionali e gli ha dato consigli sul suo futuro percorso professionale. Si rivolge spesso ai tarocchi quando cerca di prendere decisioni importanti o cerca una guida spirituale.

La cantante Rihanna

Rihanna, una delle cantanti di maggior successo della nostra generazione, potrebbe essere conosciuta più per il suo talento musicale che per il suo interesse per la predizione del futuro. Tuttavia, la sensazione di Barbados non è certamente estranea a credere nel potere delle letture dei tarocchi, dell’astrologia e di altre forme di divinazione.

In un’intervista con British Vogue Magazine nel 2019, Rihanna ha rivelato di essere una fan della predizione del futuro. Ha discusso di come amava vedere ciò che le stelle hanno da dire sulla sua vita e sui suoi impegni futuri. Ha anche condiviso storie su come ha consultato lettori di tarocchi e astrologi nel corso degli anni. Anche se potrebbe non essere sempre facile prevedere cosa farà musicalmente Rihanna, puoi quasi garantire che se c’è un modo per scoprire segreti dall’aldilà, Rihanna è tutto per questo!

Il musicista Stevie Nick

Stevie Nicks, l’iconico cantautore rock dei Fleetwood Mac, è una delle tante celebrità che crede nella predizione del futuro. Da decenni pratica la lettura delle carte dei tarocchi e l’astrologia e le attribuisce come parte integrante del suo processo creativo. Nicks ammette apertamente di aver cercato una guida dalle sue carte dei tarocchi dal 1975, quando ha approfondito per la prima volta questa pratica esoterica. “Le mie carte dei Tarocchi mi hanno insegnato così tanto su me stesso… Trovo affascinante sedermi con le mie carte o un lettore per avere un’idea di cosa sta succedendo nella mia vita. Mi aiuta davvero a mettere le cose in prospettiva”, ha detto Nicks in un’intervista con The Atlantic nel 2013.

La star dei social Khloe Kardashian

Khloe Kardashian è una star dei social media, una donna d’affari e una star dei reality. Ha lasciato il segno nell’industria dell’intrattenimento con il suo umorismo spiritoso, lo stile affascinante e l’apertura sulla sua vita personale. Ma ciò che molti fan potrebbero non sapere è che Khloe Kardashian crede fermamente nella predizione del futuro.

Kardashian prende parte a varie forme di divinazione come la lettura dei tarocchi, la divinazione con una sfera di cristallo, le carte astrologiche e le previsioni numerologiche. In un’intervista sulle sue pratiche spirituali ha detto: “Penso che sia così importante essere di mentalità aperta quando si tratta di guardare nell’universo per avere guida e direzione di volta in volta… Credo fermamente che se chiedi aiuto all’universo o qualsiasi potere divino allora riceverai risposte.