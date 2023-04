Chi è nato oggi 2 aprile: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i personaggi famosi che fanno il compleanno il 2 aprile. È nato oggi a in Germania nel 1977 Michael Fassbender, interprete di pellicole come Hunger e Shame e due volte candidato al Premio Oscar con 12 anni schiavo e Steve Jobs. Tra gli altri suoi film ricordiamo Bastardi senza gloria, A Dangerous Method, Prometheus, Alien: Covenant, Frank, X-Men – L’inizio, X-Men – Giorni di un futuro passato, X-Men – Apocalisse, X-Men – Dark Phoenix, The Counselor e Slow West.

La nostra seconda festeggiata di oggi è Giuliana De Sio, attrice salernitana nata nel 1956 e sorella minore della cantante Teresa. Due volte vincitrice del David di Donatello per la migliore attrice protagonista con Io, Chiara e lo Scuro nel 1983 e Cattiva nel 1992, è famosa anche per film come Sciopèn, Scusate il ritardo e Speriamo che sia femmina e per fiction come L’onore e il rispetto.

Spegne le candeline oggi anche Pedro Pascal, nato a Santiago del Cile nel 1975 e famoso sia per avere interpretato Oberyn Martell ne Il trono di spade che per vestire l’elmo di Din Djarin in The Mandalorian. Nelle serie televisive è stato anche Javier Peña in Narcos, mentre al cinema ha recitato in The Great Wall, Kingsman – Il cerchio d’oro, The Equalizer 2, Triple Frontier, Wonder Woman 1984 e We Can Be Heroes.

Gli auguri di buon compleanno oggi sarebbero andati anche a Marlon Brando, nato a Omaha, in Nebraska, nel 1924 e morto a Los Angeles il 1° luglio 2004. Due volte vincitore del Premio Oscar al miglior attore protagonista per Fronte del porto e Il padrino, nella sua lunga carriera ha recitato in moltissimi altri film tra cui ricordiamo Un tram che si chiama Desiderio, Il selvaggio, Viva Zapata!, Giulio Cesare, Sayonara, I due volti della vendetta, Gli ammutinati del Bounty, Ultimo tango a Parigi, Superman, Apocalypse Now e La formula.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com