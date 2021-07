Chi è nato oggi 1 agosto: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 1 agosto? Tra i nati oggi troviamo Jason Momoa, nato a Honolulu nel 1979 e diventato famoso interpretando Khal Drogo ne Il Trono di Spade. Tra le tante serie televisive e i film in cui ha recitato ricordiamo Baywatch Hawaii che ha segnato il suo debutto, Stargate Atlantis, Frontiera, See, Conan the Barbarian, il remake di Dune firmato da Denis Villeneuve e i film del DC Extended Universe Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League e Aquaman.

Festeggia il compleanno oggi anche Giancarlo Giannini, nato a La Spezia nel 1942 e vincitore di cinque David di Donatello e di un Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes del 1972. Tra i moltissimi film di cui è stato protagonista in tanti anni di carriera menzioniamo Mimì metallurgico ferito nell’onore, Mi manda Picone, ‘o Re, Il male oscuro, Giovanni Falcone, Come due coccodrilli, Celluloide, Palermo Milano solo andata, Ti voglio bene Eugenio, Il cuore altrove, Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”, Paolo il caldo, I divertimenti della vita privata, La stanza dello scirocco, La cena, Hannibal, Sono stato io!, La frontiera, Milonga e Pasqualino Settebellezze per cui ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar nel 1977.

Fra i nati oggi anche Yves Saint Laurent, stilista che davvero non ha bisogno di presentazioni nato a Orano, in Algeria, nel 1936 e morto a Parigi il 1° giugno 2008. Tra i più famosi e conosciuti couturier del XX secolo, è stato il primo designer di moda a ottenere, ancora vivente, una retrospettiva delle sue creazioni al Metropolitan Museum di New York.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com